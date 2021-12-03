Беглый российский либерал пришёл в отчаяние от экономических успехов РФ

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Прогнозы либеральных экономистов о коллапсе российской экономики не сбылись – вместо этого Россия имеет большой профицит бюджета и сверхприбыли от продажи газа при растущем внутреннем спросе.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил покинувший Россию российский либерал Владислав Иноземцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были большие надежды в начале года на то, что экономический кризис, если не коллапс, вызовет серьёзные затруднения для российского руководства и создаст проблемы для Путина и его команды. Два года спустя начала пандемии, можно сказать, что наши прогнозы не оправдались. Экономического коллапса в России не произошло, наоборот, сегодня экономическая ситуация в России достаточно стабильна. В России было сделано так, чтобы экономика не останавливалась, и не было потрясений для значительного количества населения. Серьёзного локдауна не случилось, и происходящее в последние месяцы это подтверждает» – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что профицит российского бюджета по итогам 2021 года составит порядка 30 процентов.

«Путин дождался восстановления цен на нефть и основных экспортных товаров России. По итогам 2021 года объем дополнительных доходов составит порядка 7 триллионов рублей, это невероятная цифра, почти 30 процентов. Соответственно Россия пополняет резервные фонды, и правительство не обладает основанием для беспокойства в ближайшей перспективе. Мы постоянно говорили, что Россия – паразит на мировой экономике, которая обеспечивает себя за счёт нефти и газа… Так ли это в полной мере… и почему при серьёзном падении экспортных доходов, внутренний спрос сохраняется», – недоумевает Иноземцев.

Также, либерал добавил, что из-за безрассудной «зелёной» политики Европы – Россия получила сверхприбыль.

«Стремление перейти к зелёной энергетике привело Европу к энергетическому кризису, на чём Путин очень выиграл в последние месяцы. По итогам этого года «Газпром» будет иметь рекордную прибыль. А цены на газ до сих пор колеблются в Европе в диапазоне 800 долларов», – заключил либеральный эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина не может противостоять России, потому что экономику последней финансируют страны Европы.