Белочехам в Челябинске прилетело за маршала Конева
В Челябинске неизвестные атаковали памятник белочехам, установленный на городском вокзале.
Видеоролик на своём официальном сайте опубликовала партия «Другая Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На видео можно рассмотреть, как неизвестные наносят по памятнику удары предметом, похожим на кувалду, а рядом развёрнут баннер «За Конева ответите!»
Очевидно, что эта акция связана со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге и последующей установкой памятной плиты гитлеровским коллаборантам РОА.
«Ранее общественность Челябинска уже выступала за демонтаж памятника белочехам – контрреволюционерам и интервентам», – заявляют нацболы.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее лимоновцы атаковали консульство Чехии в СПБ, развернув баннер «Конева – на место, kurvy!».
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