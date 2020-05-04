04.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
День Победы, История, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Чехия
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Белочехам в Челябинске прилетело за маршала Конева


В Челябинске неизвестные атаковали памятник белочехам, установленный на городском вокзале.

Видеоролик на своём официальном сайте опубликовала партия «Другая Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео можно рассмотреть, как неизвестные наносят по памятнику удары предметом, похожим на кувалду, а рядом развёрнут баннер «За Конева ответите!»

Очевидно, что эта акция связана со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге и последующей установкой памятной плиты гитлеровским коллаборантам РОА.

«Ранее общественность Челябинска уже выступала за демонтаж памятника белочехам – контрреволюционерам и интервентам», – заявляют нацболы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее лимоновцы атаковали консульство Чехии в СПБ, развернув баннер «Конева – на место, kurvy!».

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