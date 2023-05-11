Без американского ленд-лиза конфликт на Украине растянется на годы – генерал Кривонос

Анатолий Лапин .  
11.05.2023 21:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Обещанный, подписанный, но так и не заработавший закон о ленд-лизе для Украины со стороны США растягивает конфликт на месяцы и годы.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанный, подписанный, но так и не заработавший закон о ленд-лизе для Украины со стороны...

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По словам Кривоноса, добиться запуска ленд-лиза – это самая важная задача украинской дипломатии, потому что в США сейчас все больше голосов раздается в пользу отказа от поддержки Украины.

«Это один из основных вариантов того, что нам сейчас нужно сделать. Не столько нам, сколько нашим американским коллегам. Непосредственно мы должны поднимать этот вопрос и доводить его до реализации. Потому что закон подписан, американское общество сейчас начинает манипулировать вопросом помощи Украине, и наша задача все-таки дожать и получить эту помощь в том количестве, которое нам нужно, потому что на самом деле, без американской помощи мы растягиваем путь к нашей победе на месяцы и годы», – рассуждает Кривонос.

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