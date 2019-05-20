Билецкий боится, что Зеленский пойдет на план Медведчука по Донбассу

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава праворадикальной партии Национальный корпус и основатель полка “Азов” Андрей Билецкий раскритиковал высказанную новым президентом Украины Владимиром Зеленским в инаугурационной речи готовность “пойти на все” ради достижения мира на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Билецкий написал в своем телеграм-канале.

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“Планы Владимира Зеленского по Крыму и Донбассу указаны популистски и невнятно. Готов на все ради «прекращение огня» – это как? Порошенко тоже был на многое готов именно ради прекращения огня, и в результате мы получили огонь на годы. Зеленский уточняет, что готов на все, кроме потери территорий. Так у Виктора Медведчука есть готовый план с такими опциями: федерализация, «язык», амнистия боевикам. На этот план уже купился в 2014-2015 годах Порошенко. Его усилиями и по настоянию Путина с Меркель Украина потеряла шанс на возвращение Донбасса, а тем более – Крыма на десятилетия.

Что именно имел в виду новоизбранный гарант – сможем судить по его кадровым назначениям в сфере нацбезопасности и обороны. Если Владимир Зеленский вслед за Петром Порошенко будет назначать ручных и нафталиновых, а не профессиональных и боевых – его ждет судьба предшественника. Народ уже не верит в реальность войны, ее жертвы для обывателя – это безымянные герои, чья судьба никогда их не тронет. С такими настроениями не то, что территории будет удержать трудно, здесь как бы вообще суверенитет сохранить. Если Зеленский будет не только на словах, но и на деле подыгрывать такому отношению к реальной проблемы, нас ждет еще одна пятилетка залечивания гангрены. Со всеми вытекающими из этого последствиями”, – уверен Андрей Билецкий.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что “наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе”.

“Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня?

Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей?

Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий. И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных”, – заявил Зеленский.