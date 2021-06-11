Битва добра и зла: Запад начал атаку на православие

11.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Новости Украины

В Тбилиси произошло знаменательное событие. Грузинская православная церковь встретила делегацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) во главе с митрополитом Антонием. Встречали делегацию на самом высоком уровне – лично Католикос-Патриарх Грузинской православной церкви Илия II и его местоблюститель митрополит Шио Муджири.

Местные СМИ этот визит освещали более чем сдержанно. Всего промелькнуло несколько информационных сообщений. Недавно состоявшийся визит в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, освещался на несколько порядков больше. Уже одно это может создать впечатление, что визит украинских священнослужителей по сравнению с приездом одного из руководителей государства, явление малозначительное.

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В действительности же ситуация диаметрально противоположная. Для грузинского народа, и грузинской государственности встреча в резиденции Католикоса-Патриарха имеет значение, в сотни раз превышающее результат встречи с представителями официальной власти необандеровского Киева.

Встреча высших церковных иерархов Украины и Грузии прошла в братской и теплой атмосфере. Митрополит Антоний рассказал о том, что сегодня творится на Украине, где идет бешенная атака на православие. Яростным информационным атакам подвергается и Грузинская православная церковь и лично ее глава.

Сегодня представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Тбилиси заняты входом в парламент, который они бойкотировали в течение 7 месяцев. Учитывая то, что они хоть и агрессивная, крикливая кучка, но в то же время и достаточно малочисленная. Поэтому сил на одновременные мероприятия у нее просто не хватает. В другой обстановке приезд украинских священников Московского патриархата вызвал бы повторение «гавриловской ночи», и нападение на Владимира Познера показались бы просто детским утренником.

Дело в том, что атака на православие Западом ведется уже десяток столетий. И задача у него как всегда простая: подчинить себе все и вся. И как всегда Запад себя не обременяет излишней моралью и нравственностью. Рыцари-крестоносцы, отправившееся защищать христианство от ислама, обрушились на крупнейшее христианское государство, захватили и разграбили Константинополь, создали Латинскую империю, тем самым, значительно ускорив гибель Византии и всего восточного христианства.

Вместо реальной помощи единоверцам им предлагалось простое подчинение в надежде на гипотетическую помощь. Это было предложено православным на Ферраро-Флорентийских соборах в 1438-1429 гг. Представители грузинской церкви тогда на это не согласились, а решение других патриархов категорически отвергли их народы. Византийская империя погибла под ударами османов, а православные христиане на долгие века попали под мусульманское иго. Не без помощи Запада.

И украинский, и грузинский народ сохранились в тяжелейших условиях во многом благодаря тому, что именно православие было идейным нравственным фундаментом, который помог этим народам устоять во время тяжких испытаний. И сегодня Украина и Грузия – мишень для разрушительных атак. Вважнейшей мишенью становится именно православие и православная церковь, которая и сегодня остается самой прочной нитью связывающие братские, именно братские народы. В условиях зашкаливающей, параноидальной русофобии – русская и грузинская церковь сохранили отношения на самом высоком уровне.

С момента обретения Грузией независимости Католикос-Патриарх Илия II был в стране самой авторитетной личностью, с которой не мог конкурировать ни один политик. С приходом к власти «ЕНД» он и ГПЦ стали подвергаться яростным атакам, неоднократным попыткам взорвать церковь изнутри, любой ценой заставить ее примкнуть к русофобскому курсу. С помощью международных махинаций удалось расколоть украинское православие, создав раскольническую «автокефальную» церковь. Это к тому, что на Украине уже несколько веков действуют униатские греко-католические церкви, подчиненные папе римскому.

Не надо забывать, что и печально знаменитая «гавриловская ночь» началась с нападением «нациков» в грузинском парламенте на Всемирную Православную ассамблею. Ее заседания были сорваны, сама ассамблея изгнана, что «ЕНД» записало себе в актив.

Сегодня Грузинская православная церковь неприемлема для Запада и ненавистна для его марионеток именно потому, что осталась последним оплотом национального менталитета, сохранения исторической нравственности и морали. Когда группа священников открыто опротестовала попытку проведения гей-парадов в Тбилиси, депутаты «ЕНД» в парламенте, разбитные девицы, назвали их действия мракобесием, тьмой. По их логике, очевидно, гомосексуализм является светом и путем к нравственным вершинам.

Грузинский народ всегда был образцом толерантности, и в гомофобии его обвинить нельзя. Он просто не может согласиться с пропагандой и героизацией этого явления, и вряд ли согласится в течение ближайших столетий.

Именно поэтому визит православных пастырей Украины к их грузинских братьям значит много больше, чем визит представителя Майдана. Сегодня даже самые закоренелые атеисты должны признать, что православная церковь, защищая свою паству, мужественно сражается в этом духовном Армагеддоне.