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Население Болгарии не понимает, зачем помогать Украине вооружениями, когда видят «наглых и быкующих» украинских беженцев, абонентов социальной помощи на дорогих иномарках.

Об этом на канале «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что его знакомый снял репортаж в Софии, где видно, что к отправке на Украину готовятся не только снятые с консервации БРДМ-2, но и САУ «Гвоздика». При этом на вопросы, куда готовят технику, военные, погрузчики и полиция отвечают «мы ничего не знаем».

«Можно сказать «военная тайна», «не твоё дело», «здесь у нас всё согласовано», короче, есть другие разные ответы, но ответ везде был один: «мы не знаем». Народ не знает, куда это отправляет. «Не знают», потому что народ, мягко говоря, сильно против этого действия», – добавил Пасков.

По его словам, одна из основных причин – поведение украинских беженцев.

«Мне прислали фотографию из Софии, как у вас Крещатик, у нас это «жёлтая брусчатка», то есть самый центр, там припаркован классный автомобиль с украинскими номерами, одни шестёрки на этих номерах. «Макларен» стоимостью 2 миллиона евро. Абонент социальной помощи, беженец на «Макларене» приехал в Болгарию, припарковал его в самом центральном месте, со статусом беженца», – рассказал политолог.

Модератор канала бросился защищать соотечественников, которым просто завидуют.

«Не всегда европейцы понимают, что люди, которые убегали из Украины, уезжали не от бедности, а от войны. И от войны уезжают люди не только без всего. В Украине была категория людей, которые жили неплохо, но их точно так же может, снаряды же не выбирают», – обиделся ведущий.

Однако это не особо впечатлило болгарина.

«Я имею в виду, что Тарас погибает и гниёт в окопе, Тарас возвращается без ног, без рук, а то и вообще, Тараса ловят облавами, чтобы запихнуть в окопы, а вот эти, понимаете ли, ну, что с этим? Девушки? Я не знаю, я вижу «Макларен», 2 миллиона евро, настоящий. Есть настоящие беженцы, для которых мы по-настоящему выкладываемся, собираем, естественно, всё максимально по-человечески, потому что это люди действительно в беде, это женщины, семьи с детьми и так далее. А есть такие, достаточно наглые, да ещё и быкующие ребята, которые только на люксовых авто, ведут себя не как беженцы, а как избалованные туристы, которые, мол, почему мы в пятизвёздночной гостинице, а джакузи что-то не то, не так, не сё и прочее. И действительно возникает [раздражение], и естественно вызывают обратную реакцию», – заключил Пасков.