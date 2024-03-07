«Болгары поднялись против поставок оружия Украине – скажите спасибо своим беженцам» – Пасков

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Протесты, Россия, Скандал, Украина


Население Болгарии не понимает, зачем помогать Украине вооружениями, когда видят «наглых и быкующих» украинских беженцев, абонентов социальной помощи на дорогих иномарках.

Об этом на канале «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Болгарии не понимает, зачем помогать Украине вооружениями, когда видят «наглых и быкующих» украинских...

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Он сказал, что его знакомый снял репортаж в Софии, где видно, что к отправке на Украину готовятся не только снятые с консервации БРДМ-2, но и САУ «Гвоздика». При этом на вопросы, куда готовят технику, военные, погрузчики и полиция отвечают «мы ничего не знаем».

«Можно сказать «военная тайна», «не твоё дело», «здесь у нас всё согласовано», короче, есть другие разные ответы, но ответ везде был один: «мы не знаем». Народ не знает, куда это отправляет. «Не знают», потому что народ, мягко говоря, сильно против этого действия», – добавил Пасков.

По его словам, одна из основных причин – поведение украинских беженцев.

«Мне прислали фотографию из Софии, как у вас Крещатик, у нас это «жёлтая брусчатка», то есть самый центр, там припаркован классный автомобиль с украинскими номерами, одни шестёрки на этих номерах. «Макларен» стоимостью 2 миллиона евро. Абонент социальной помощи, беженец на «Макларене» приехал в Болгарию, припарковал его в самом центральном месте, со статусом беженца», – рассказал политолог.

Модератор канала бросился защищать соотечественников, которым просто завидуют.

«Не всегда европейцы понимают, что люди, которые убегали из Украины, уезжали не от бедности, а от войны. И от войны уезжают люди не только без всего. В Украине была категория людей, которые жили неплохо, но их точно так же может, снаряды же не выбирают», – обиделся ведущий.

Однако это не особо впечатлило болгарина.

«Я имею в виду, что Тарас погибает и гниёт в окопе, Тарас возвращается без ног, без рук, а то и вообще, Тараса ловят облавами, чтобы запихнуть в окопы, а вот эти, понимаете ли, ну, что с этим? Девушки? Я не знаю, я вижу «Макларен», 2 миллиона евро, настоящий.

Есть настоящие беженцы, для которых мы по-настоящему выкладываемся, собираем, естественно, всё максимально по-человечески, потому что это люди действительно в беде, это женщины, семьи с детьми и так далее.

А есть такие, достаточно наглые, да ещё и быкующие ребята, которые только на люксовых авто, ведут себя не как беженцы, а как избалованные туристы, которые, мол, почему мы в пятизвёздночной гостинице, а джакузи что-то не то, не так, не сё и прочее. И действительно возникает [раздражение], и естественно вызывают обратную реакцию», – заключил Пасков.

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