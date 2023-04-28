Болгары стремятся откреститься от участия в вооруженном конфликте на Украине

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Болгарскую политическую верхушку сейчас занимают в первую очередь внутренние проблемы. Страна живет более двух лет без легитимного правительства. Функции управления государством, всё это время, исполняет служебное правительство назначенное президентом Руменом Радевым. Бесконечно так продолжаться не может.

Недавние, пятые (!) по счету, внеочередные парламентские выборы не дали однозначного ответа,– будет ли на этот раз сформирован кабинет министров.

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Свой прогноз по этой ситуации дал один из депутатов Народного собрания, вице-председатель партии «Возрождение», Петр Петров:

«Мы сейчас находимся на евроатлантической свадьбе, но болгарские граждане знают, что этой свадьбы не будет. Мы предполагаем, что переговоры между двумя ведущими политическими партиями [ГЕРБ и «Продолжаем перемены»] закончатся без создания правительства».

Петров акцентировал внимание на многочисленных нарушениях и фальсификациях имевших место на выборах. Он подтвердил, что их политическое движение будет обращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Расследование в Болгарии и установление, были ли нарушения или нет, осуществляется прокуратурой. Но, кроме того, уже завтра мы будем обращаться в Комиссию по защите персональных данных (КЗЛД), поскольку мы считаем, что десятки тысяч человек могут не знать, что их личные данные использовались для подачи заявок на голосование за рубежом. Например, заявки на онлайн – голосование в Турции составляли – 28 286 человек, это рекордная цифра», – прокомментировал заместитель председателя партии.

К мнению представителя этой политической силы стоит прислушаться. Сейчас, «Возрождение» занимает третью позицию в симпатиях избирателей и продолжает набирать популярность у народа. Эту партию называют пророссийской, хотя на самом деле, она – исключительно проболгарская.

Программные требования «Возрождения» – выход страны из НАТО, сохранение национальной валюты лева, налаживание добрососедских отношений со всеми странами, включая и Российскую Федерацию – отвечают интересам, прежде всего, самих болгар.

Что же касается рядовых граждан страны, их больше всего волнует напряжение, возникшее после начала масштабного вооруженного противостояния на территории Украины. Негативные эмоции вспыхнули с особой силой после появления слухов об отправке болгарских военных на украинский фронт.

Местные СМИ растиражировали пост в Facebook известного журналиста и редактора популярного сайта «Война и мир» Георгия Драганова.

«Я хочу успокоить некоторых наших соотечественников – нет возможности отправить болгарских солдат на Украину. Просто нет. Любой, кто говорит вам, что это произойдет, что они посылаются по вызову и чуть ли не завтра отправят «наших детей против России», либо лжет вам, либо интеллектуально неполноценен. Причина проста – Болгария является частью НАТО. Не со вчерашнего дня, не с прошлой недели, не с прошлого года, а с 2004 года. Отправка войск любого натовского государства, включая Болгарию, против России означает объявление войны между НАТО и Россией, что, в свою очередь, означает обмен ядерными ударами, что фактически означает коллапс цивилизации и смерть человечества. Вы допускаете, что кто-то в командовании НАТО или России достаточно сумасшедший и достаточно искренне верит в загробную жизнь, чтобы допустить подобное? Нет, надеюсь, что нет», – заявил Драганов.

Стоит добавить, что он отнюдь не русофил и убежденный сторонник евроатлантизма. Похоже, очевидные истины начинают постепенно доходить и до тех, кого можно было бы отнести к категории идеологических «ястребов»…

В болгарском обществе продолжаются дебаты по поводу «секретных поставок» оружия Украине, о чем с гордостью заявлял бывший премьер Кирилл Петков. В печати началась компания с целью, если не оправдать действия своих политиков, то, по крайней мере, откреститься от некоторой части звучащих обвинений.

После того, как в некоторых российских источниках появилась информация о поставках болгарской стороной запрещенных видов боеприпасов украинской армии, было проведено целое расследование. Анализ был опубликован Factcheck.bg – специальной платформой для проверки фактов, созданной по инициативе Ассоциации европейских журналистов. Документ этот объемный, и откровенно говоря, несколько нудный… Приведу несколько цитат из него:

«В видео, опубликованном на Тик Ток, утверждается, что на захваченных Российской армией украинских территориях были обнаружены «запрещенные болгарские боеприпасы». На видео человек в военной форме, который находится в траншее, показывает перед камерой коробку с ВОГ – 17-боеприпасами для гранатометов. Он утверждает, что они были обнаружены на захваченных украинских позициях и что они были произведены в Болгарии.

Оригинал видео на русском языке, но в правом верхнем углу изображения была добавлена надпись на болгарском языке, которая гласит: «Украина использует запрещенные болгарские боеприпасы». Видео было опубликовано в Тик Токе 9 апреля 2023 года. Его посмотрели более 150 тысяч раз. Он также поделился в Facebook группой с почти 15 тысячами пользователей».

«Проверка на Factcheck.bg показала, что видео было впервые опубликовано 27 февраля 2022 года, в самом начале войны на Украине, в «боевом листке ZOV» – сайте новостей с фронта на Донбассе. Заряды для гранатометов, подобные тем, которые Астрахань показывает на видео, действительно производятся в Болгарии частной оружейной компанией «Аркус». Они не запрещены и фигурируют на сайте компании как часть ассортимента, который она предлагает». «Авторы болгарского блога по военным вопросам De Re Militari подтверждают в своем посте в Facebook, что боеприпасы показанные на видео легальны и не запрещены. Опубликованное видео было снято в первые дни войны на Украине в феврале прошлого года. Это означает, что показанные боеприпасы были ввезены на Украину до начала войны и не имеют отношения к общественным дебатам о военной помощи Болгарии в 2022/23 годах».

В расследовании журналистов приводятся и другие факты, косвенно оправдывающие болгарских производителей оружия:

«Нельзя исключать и возможность того, что часть болгарской продукции, экспортированной в другие страны, была перепродана Украине. О таком косвенном экспорте в последние годы говорит, например, расследование Euractiv, опубликованное в марте. Это означает, что реальное количество оружия и боеприпасов от болгарских производителей, которое доходило до Украины, может быть значительно больше, чем отражено в докладах межведомственной комиссии. По ее данным, в 2018 и 2019 годах, Болгария экспортировала в США оружие и боеприпасы на сумму 59 миллионов евро в год, а в Польшу – около 20.5 миллионов евро в год».

Безусловно, все эти оправдания не исключают самого факта поставок вооружений Украине. Однако же попытки снизить меру ответственности болгарской стороны в вооружении украинских вояк говорят о желании максимально отдалиться от какого-либо участия в военных действиях на Украине. Благоразумие возвращается в головы болгар.