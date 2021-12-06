«Большая часть необходимых для оккупации Украины войск РФ уже у границ» – киевский политолог

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Новости Украины

Россия стянула к украинским границам бронетехнику, авиацию и сто тысяч военных из 170 тысяч необходимых для оккупации Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не секрет, что наши западные партнёры или западные партнёры нашей власти предупреждают время от времени через свои СМИ разной степени доверия и разного уровня желтизны о том, что РФ накапливает войска на границе с Украиной. Сейчас, по оценкам разведывательного американского сообщества, около ста тысяч российских военных сконцентрировано на наших гарнцах и, в том числе, на границах близко к Белоруссии, если говорить о полигоне под Ельней. Передислоцируется бронетехника, авиационные ударные группы. Крым, особенно северный Крым, перенасыщен военным российским присутствием с ракетами. Военные эксперты говорят, что для того, чтобы начать оккупацию Украины, нужно 170 тысяч российских военнослужащих. Сейчас на границах есть 100 тысяч. В послании президента (Верховной раде 3 декабря – ред.) мало времени уделялось, если не сказать, что вообще не было уделено внимания этим угрозам и опасностям», – сокрушается Матвиенко.