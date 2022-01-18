«Большая стройка» Зеленского не выдержала даже украинских морозов

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Новости Украины

Дорога близ села Пилипец Закарпатской области, построенная в рамках инициированной украинским президентом Владимиром Зеленским «Большой стройки» («Вэлыкэ будивныцтво»), покрылась ямами и трещинами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Михаил Янчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опубликовал фотографии, на которых видно, что на недавно уложенном асфальте появились трещины и крупные ямы. Михаил Янчик сообщил, что на строительство этого участка было выделено 12 миллионов гривен.

«На мой взгляд, нужно привлечь к ответственности фирму, занимающуюся ремонтом дороги!» – написал он.

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, в происходящем виноват персонально близкий друг украинского президента и депутат Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко, который немало наворовал на «большой стройке».

«Сразу видно, что на строительстве нагрели руки, ибо с первыми морозами и снегами сошёл и асфальт на новой дороге. Эх, Коля-Коля, бультерьер Президента, борец с контрабандой, с недавних пор – ещё и соглядатай за ГП «Укрзализныця»… До чего не дотронется, где ни поздравит, как что скажет – так минус-минус рейтингу Владимира Зеленского и партии «Слуга народа»… А ведь люди не Колю выбирали, а простого и справедливого парня из Кривого Рога… А по факту получили нового «химика» на госконтрактах» – написала она в соцсети.