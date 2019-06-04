Больше ада: Украинские раскольники вывалили грязное бельё

04.06.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Война святейших и блаженнейших пауков в банке «украинского православия» – «патриарха Украины Филарета» и «митрополита Украины Епифания» стала уже делом рутинным. Тем не менее, она вскрывает довольно занятные и даже знаковые вещи.

Так, в пылу калометания иерархам «СЦУ» – сторонникам Епифана хватает ума заявлять, то «Филарет – профессиональный раскольник и бунтарь (а в Православии это синоним сатаны, – прим. автора), который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни».

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Тем самим священноначалие «СЦУ» признаёт, что все четверть века своего существования их подлинно национальный и «поместный» «Киевский патриархат» (из которого и выросла ещё более «Святейшая церковь Украины») был продуктом раскольничества, порождённого властолюбием и гордыней.

Да и сама «СЦУ» – дитя порока, учитывая, что не кто иной, как порочный «патриарх Филарет» три часа мурыжил своими властолюбием и гордыней всех остальных участников «Объединительного собора», пока не добился своих условий (каковые, собственно сейчас и защищает).

А теперь, вот, и главный госчиновник по религии раздуплился: по сути, признал, что «СЦУ» не что иное, как государственная церковь Украины (в которой, по конституции, церковь вообще-то отделена от государства).

Напуганный «захватами Филаретом киевских храмов» (что, вообще-то Филармон имеет полное право творить как «правящий киевский архиерей») глава Госкомрелигий грехо-католик Юраш истерит: «Тревожные и очень неприятные новости начали поступать из приходов Киевской городской епархии поместной УПЦ: якобы начались движения, которые вносят сознательную дезорганизацию и имеют целью создать структуру, неподконтрольную легитимному церковному центру (т.е., в случае со «СЦУ» – Стамбулу). Если эта информация действительно имеет место, то получается, что у церковного руководства нет другого варианта, как срочный созыв, буквально завтра, чрезвычайного Синода Церкви, и нахождения адекватных ответов на действия, которые могут разрушить церковное единство».

Т.е. госчиновник «настоятельно рекомендует» руководству «отделённой от государства церкви» срочно созвать руководящий орган этой «церкви», да ещё указывает конкретный срок, когда это необходимо сделать, для того нейтрализовать некую структуру внутри этой «церкви».

Да какое твоё собачье дело, кто там кому Рабинович – внутри этой общественной организации! Твоё дело отвечать за взаимоотношения подобного рода организаций с государством! И не совать свой униатский нос во внутренние дела каждой религии и конфессии.

На это православный блогер протоиерей Геннадий Шкиль пытается обратить внимание высшего начальника Юраша – главного госчиновника Украины: «Г-н Президент! После встреч с лидерами Церкви и религиозных организаций из их комментариев стало известно, что в отношениях с Церковью и религиозными организациями Вашим приоритетом будет политика невмешательства государства в религиозную ситуацию. Тем не менее, в государственных органах продолжают работать чиновники, которые не только при Порошенко активно вторгались в церковную жизнь, но и при Вашем Президентстве продолжают это делать. Это директор департамента по делам религии Минкульта Украины Андрей Юраш… Надеюсь, тот факт, что его сын является одним из членов Вашей команды, не будет препятствием для принятия мер в отношении зарвавшегося чиновника».

Разумеется, выступила с заявлением и сама «неподконтрольная легитимному центру структура», т.е. денисенкова «Киевская патриархия»: «Данный призыв является вмешательством государства во внутренние церковные дела, ведь нарушает свободу и права церкви… Поэтому призываем А. В. Юраша, а также и других государственных служащих, воздержаться от подобных высказываний, которые вредят украинской церкви».

Как запели про «втручання»!

А ещё каких-то пару месяцев назад на вопрос корреспондента о том, как расценивать инструкции облгосадминистраций, предписывающие райгосадминистрациям принуждать приходы УПЦ (МП) изменять уставы в соответствии с законом о переименовании «церкви страны-агрессора», «патриарх Филарет» пояснял: «Государство способствует (зачистке «канонической территории» от неподконтрольной стамбульскому центру УПЦ МП, – Д.С.) – это факт. Так же как президент способствовал получению томоса. Но государство способствует так, как это делал президент, из своих государственных позиций, защищая себя. Должен президент защищать государство? Все скажут, что он должен. А каким образом? А вот таким образом, каким он это делает… Государство стоит на стороне той церкви, которая поддерживает его… Оно против тех, кто действует против государства… Я в этом (в воздействии властей на церковные приходы, – Д.С.) ничего плохого не вижу».

Что-же, как видим, закон бумеранга по лбу старого сатаниста сработал. Ждем теперь прилёта и в лысину его выкормыша – Епифанчика.

А пока запасаемся поп-корном.