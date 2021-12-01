Большинство образовательных и спортивных кружков Украины предпочитают русский язык

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Новости Украины

Согласно социологии, только половина украинцев в быту пользуются украинским языком, и поэтому Киеву необходимо усилить тотальную украинизацию.

Об этом ходе пресс-конференции заявила заместитель министра молодёжи и спорта Украины Марина Попатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социологические опросы показывают, что только 48-53% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке. Мало это или много, но это лучший результат, чем был раньше, но нам есть над чем работать и нам бы хотелось, чтобы этот результат был 100%. Исследование относительно языка, который используют во время учёбы и работы показывают, что 57% жителей Украины используют украинский язык, 16% используют украинский и русский, а исключительно русским пользуются 24%», – заявила замминистра.

«Если говорить про использования языка: на Западной Украине почти тотальное использование украинского языка, 95%, в центре 70%. В свою очередь на Юге и Востоке общаются на русском языке. Это говорит нам о том, где мы должны усилить нашу работу», – сказала Попатенко.

В свою очередь глава ГО «Украинская гуманитарная платформа» Наталия Федечко отметила, что подавляющее большинство образовательных и спортивных кружков на Украине предпочитают использовать русский язык.

«У нас есть сайт, где мы разместили кружки с украинским языком преподавания, но их очень мало, около 500. Это проблема, и когда мы делали исследование в 2020 году, оказалось, что только 16% кружков используют украинский язык», – заключила Федечко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинский язык на Украине продолжает оставаться популярным лишь преимущественно в сельской местности.

Кроме того, в Киеве признали, что борьба с русским языком на Украине обернулась победой «суржика».