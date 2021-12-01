Большинство образовательных и спортивных кружков Украины предпочитают русский язык

01.12.2021  08:38 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Украина
Новости Украины

Согласно социологии, только половина украинцев в быту пользуются украинским языком, и поэтому Киеву необходимо усилить тотальную украинизацию.

Об этом ходе пресс-конференции заявила заместитель министра молодёжи и спорта Украины Марина Попатенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно социологии, только половина украинцев в быту пользуются украинским языком, и поэтому Киеву необходимо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Социологические опросы показывают, что только 48-53% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке. Мало это или много, но это лучший результат, чем был раньше, но нам есть над чем работать и нам бы хотелось, чтобы этот результат был 100%. Исследование относительно языка, который используют во время учёбы и работы показывают, что 57% жителей Украины используют украинский язык, 16% используют украинский и русский, а исключительно русским пользуются 24%», – заявила замминистра.

«Если говорить про использования языка: на Западной Украине почти тотальное использование украинского языка, 95%, в центре 70%. В свою очередь на Юге и Востоке общаются на русском языке. Это говорит нам о том, где мы должны усилить нашу работу», – сказала Попатенко.

В свою очередь глава ГО «Украинская гуманитарная платформа» Наталия Федечко отметила, что подавляющее большинство образовательных и спортивных кружков на Украине предпочитают использовать русский язык.

«У нас есть сайт, где мы разместили кружки с украинским языком преподавания, но их очень мало, около 500. Это проблема, и когда мы делали исследование в 2020 году, оказалось, что только 16% кружков используют украинский язык», – заключила Федечко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинский язык на Украине продолжает оставаться популярным лишь преимущественно в сельской местности.

Кроме того, в Киеве признали, что борьба с русским языком на Украине обернулась победой «суржика».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть