Болтон похвалил Украину за теракт на «Северном потоке» и призвал к ударам по территории РФ

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США должны не допустить затягивания конфликта на Украине, потому что это приведет к достижению поставленных Россией целей.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не в наших интересах, чтоб этот конфликт затягивался. В войне на истощение, которой она сейчас является, обычно побеждает большая страна. Даже несмотря на то, что количество потерь со стороны России намного превосходит украинские потери, Россия в 3,5 раза больше, чем Украина. Так что, чем дольше это будет продолжаться, тем больше шансов, что Россия, по крайней мере частично, добьется целей, к которым она стремилась, вторгнувшись в прошлом феврале», – заявил Болтон.

Он посчитал, что Украина имеет право атаковать как энергетические объекты типа «Северного потока», так и территорию России.

«Думаю, никто на самом деле не знает, но, как я сказал газете Wall Street Journal, даже если Украина это сделала, то и молодцы. Это пример того, как можно атаковать российские цели… Не думаю, что можно выиграть войну, лишь обороняясь. Представьте себе обстоятельства, когда украинцы продвигают линию фронта к международно признанным границам, а присутствие российских сил сокращается к значительно меньшим территориям – как вы вытесняете их, если не можете атаковать внутри России? Посмотрите на асимметрию правил боевых действий – Россия осуществила акт неспровоцированный агрессии против Украины, она может поражать цели в любой точки страны без последствий, они целят именно по гражданским объектам, но Украина не может нанести удар по военным целям в России или в Крыму? Это рецепт неудачи для Украины. На самом ли деле это то, чего мы хотим?».