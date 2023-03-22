Болтон похвалил Украину за теракт на «Северном потоке» и призвал к ударам по территории РФ

Анатолий Лапин.  
22.03.2023 11:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Россия, США, Терроризм, Украина, Энергетика


США должны не допустить затягивания конфликта на Украине, потому что это приведет к достижению поставленных Россией целей.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны не допустить затягивания конфликта на Украине, потому что это приведет к достижению...

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«Не в наших интересах, чтоб этот конфликт затягивался. В войне на истощение, которой она сейчас является, обычно побеждает большая страна. Даже несмотря на то, что количество потерь со стороны России намного превосходит украинские потери, Россия в 3,5 раза больше, чем Украина. Так что, чем дольше это будет продолжаться, тем больше шансов, что Россия, по крайней мере частично, добьется целей, к которым она стремилась, вторгнувшись в прошлом феврале», – заявил Болтон.

Он посчитал, что Украина имеет право атаковать как энергетические объекты типа «Северного потока», так и территорию России.

«Думаю, никто на самом деле не знает, но, как я сказал газете Wall Street Journal, даже если Украина это сделала, то и молодцы. Это пример того, как можно атаковать российские цели…

Не думаю, что можно выиграть войну, лишь обороняясь. Представьте себе обстоятельства, когда украинцы продвигают линию фронта к международно признанным границам, а присутствие российских сил сокращается к значительно меньшим территориям – как вы вытесняете их, если не можете атаковать внутри России?

Посмотрите на асимметрию правил боевых действий – Россия осуществила акт неспровоцированный агрессии против Украины, она может поражать цели в любой точки страны без последствий, они целят именно по гражданским объектам, но Украина не может нанести удар по военным целям в России или в Крыму? Это рецепт неудачи для Украины. На самом ли деле это то, чего мы хотим?».

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