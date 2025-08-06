Болтон: Трамп хочет выйти из игры. Но не униженным

Елена Острякова.  
06.08.2025 11:21
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров с Москвой, но будет вынужден ввести вторичные антироссийские санкции после того, как Россия не отреагирует на его требование прекратить боевые действия на Украине.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров с Москвой, но будет вынужден ввести...

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«Я думаю, он будет выглядеть очень слабым [если не введет санкции]. Это вполне устроит Путина, потому что украинцы будут обеспокоены. Поэтому, я думаю, что это тот случай, когда Трамп не сможет выкрутиться. Он не сможет отказаться от санкций против России. Вопрос в том, будут они значимыми или поверхностными», – сказал Болтон.

Он напомнил, что ни американские санкции, нb 18 пакетов европейских не оказали на экономику России заметного воздействия.

«Я давно думаю, что Трамп хочет просто выйти из переговоров с Россией и забыть о них. Он не верит в возможность прекращения огня. Было иллюзией думать, что он сможет быстро добиться этого. Он пытался в течение 6 месяцев и не смог. Я думаю, он хочет выйти из игры, но не хочет, чтобы его унижали», – считает экс-советник Трампа.

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