Болтон: «Я подслушивал, как Путин высмеивал Зеленского при Трампе»

За полгода нелегитимному президенту Украины Зеленскому так и не удалось наладить отношения с Дональдом Трампом, как бы он ни старался.

Об этом в интервью Times Radio заявил изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, как он представляет себе сегодняшнюю встречу президентов, после того, как Трамп прилюдно называл Зеленского диктатором и комиком.

«Я очень пессимистично настроен относительно исхода этой встречи. Многое из того, что Трамп говорил о Зеленском, было российской пропагандой. Я помню в 2019 году, вскоре после того, как Зеленский был избран, Трамп разговаривал с Путиным, и я подслушивал этот разговор, потому что это часть моей работы. И Путин высмеивал Зеленского, говоря, что мы хорошо его знаем в России, мы смотрим его телешоу с субтитрами, и знаете, он неплохой комик. Так и было. И было видно, что Трамп это проглотил, потому что Путин критиковал Зеленского, с которым у него был знаменитый телефонный разговор, который привёл к импичменту Трампа. Он думал, что если у него хорошие отношения с кем-то, то и у США хорошие отношения с этой страной, а если плохие, то и у стран плохие. Он всё ещё думает, что где-то на Украине спрятан сервер Хиллари Клинтон, который использовался против него во время кампании 2016 года. Он никогда не ладил с Зеленским из-за импичмента», – ответил Болтон.