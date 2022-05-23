Боснийские сербы помогают Белграду разорвать кольцо НАТО

23.05.2022  12:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Балканы, Босния, Дзен, НАТО, Политика, Республика Сербская, Сербия


С началом российской спецоперации на Украине усиливается давление Запада на Сербию, справится с которым позволяет нейтральная Босния и Герцоговина.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» приходит директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

С началом российской спецоперации на Украине усиливается давление Запада на Сербию, справится с которым...

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Эксперт обращает внимание, что из шести республик бывшей Югославии уже четыре – Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония – стали членами НАТО.

«Кольцо вокруг политически пророссийской на общем фоне и военно-нейтральной Сербии смыкается все туже и с началом боевых действий на Украине стремительнее. В одиночку у Белграда не было бы возможности маневра даже в принципе, но сербскому лидеру Александру Вучичу серьезно помогает наличие по соседству еще одной нейтральной по другим причинам страны — Боснии и Герцеговины», – отмечает аналитик.

Он убежден, что Босния и Герцеговина уже давно были бы в Североатлантическом альянсе, если бы не категорическая позиция боснийских сербов и их неформального лидера Милорада Додика, открыто возражающего против вступления в НАТО страны, которую этот альянс бомбил в первой половине 1990-х.

«Сейчас, когда президент Сербии Александр Вучич говорит о тяжести западных санкций и колоссальном давлении на Белград в связи с неприсоединением к антироссийским санкциям, он понимает: одной, без Додика и его жесткого сопротивления Западу, Сербии будет еще на порядок тяжелее.

От того, сохранит ли Милорад Додик позиции по итогам выборов и не снимут ли его перед ними по надуманным обвинениям, по большому счету и будет зависеть, вступит ли Босния в НАТО и сможет ли нейтральная Сербия дальше в одиночку противостоять западному давлению по вопросу неприсоединения к антироссийским санкциям», – резюмирует Бондаренко.

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