«Будем на равных во всех комитетах», – Резников о прелестях предбанника НАТО

Уже вскоре Украина получит такой формат при НАТО, что, не будучи членом альянса, сможет заседать на всех комитетах будто на равных.

Такими фантазиями на пресс-конференции поделился министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня впервые после 2016 года состоялось заседание Украина-НАТО на уровне министров обороны, 31 страна НАТО и Украина как полноправный участник этой комиссии. И если по регламенту каждому члену-представителю по 3 минуты, то для нас было выделено 15 минут. То есть это была возможность донести наше видение и так далее. Конечно, мы говорили, в первую очередь, о нашей заявке в НАТО, о «Вильнюсе», об ожиданиях, об усилении наших возможностей. Главное, что тоже важно, аж меня вдохновляет, начиная с первой встречи с утра с Ллойдом Остиным и продолжая все два заседания, мы уже говорили о будущем. Даже уже можно смело использовать словосочетание future force, мы говорили о развитии способностей наших сил обороны после того, как мы победим – что дальше, какими будут силы обороны Украины как восточного фланга Европы и НАТО. У нас есть свои амбиции, есть ожидания от нас, об этом мы тоже много говорили», – разглагольствовал Резников.

Он считает, что после саммита НАТО в Вильнюсе уровень отношений с Украиной будет повышен – почти до членства.

«Имею надежду, сразу после Вильнюса будет уже совет Украина-НАТО. Это новый уровень отношений, высший уровень взаимодействий. Это когда Украина будет, хотя ещё не член НАТО, но уже на равных пребывать во всех комитетах, во всех представительских заседаниях, с правом касаться вопросов, которые, в том числе, прописаны в их соглашениях. То есть это будет уже console, это не будет commission», – объяснил украинский министр.