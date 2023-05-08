«Будем освобождать» – Балицкий сформировал администрации для всех районов Запорожской области

Органы власти Запорожской области продолжают работать в Мелитополе, и, более того, уже сформированы администрации территорий, которые временно находятся под контролем ВСУ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу со всей ответственностью заверить, что все государственные органы, начиная от администрации, руководителя администрации, наших всех районных, сельских, областных: полиция, подразделения ФСБ, банки, почта и так далее – все на своих местах, – подчеркнул он. – Да, всё в нашей жизни возможно. Но никаких решений на перемещение и на вывод руководящих органов мы не принимали и принимать не будем. Это решение принимается только в самых высших кабинетах нашей власти, сегодня такой угрозы нет. Мы сегодня с точки зрения Вооружённых Сил достаточно сильны. Я частенько сравниваю ситуацию осени, когда я был и видел там до 15% полковых комплектов, а сейчас, находясь на линии боестолкновения, достаточно часто вижу, что полки укомплектованы средствами связи, офицерами управления, офицерами разведки, сапёрами – всем, что необходимо сегодня, полностью укомплектованы и готовы сдержать натиск противника. И, более того, перейти в наступление. Я сегодня говорю о нашем наступлении, потому что сил и средств у нас достаточно».

Балицкий сообщил, что уже определены кандидаты на руководство Ореховским районом, Гуляйпольским районом, Вольнянским районом.

«Люди определены, знают задачи, знают проблемы. Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы в ближайшее время, когда часть Запорожской области, которая временно оккупирована фашистами, будет освобождена, мы уже готовы поставить туда людей. У нас сформированы бюджеты, у нас полностью подготовлены все комплекты людей, они проходят сейчас стажировку на нашей территории. Поэтому у нас нет сомнений, что мы пойдём вперёд, – заверил Балицкий. – Пускай даже не надеются, никуда мы не собираемся уходить, ни с Полог, ни с Васильевки. Впереди у нас много задач по освобождению Запорожской области. Это то, за что я отвечаю. Мы это сделаем, не сомневайтесь».