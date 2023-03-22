«Будет серьёзный урожай» – в Херсонской области стартовали сельхозработы

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Несмотря на продолжение боевых действий, в Херсонской области фермеры совместно с российскими военными и полицией проводят весенние сельскохозяйственные работы, благодаря чему в этом году ожидается большой урожай.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военная полиция, Нацгвардия, блокпосты, если видеть, какие они были, и какими стали – все подтянутые, хорошо одеты, корректно себя ведут. У нас проводится заседание оперштаба, который регулирует все вопросы взаимодействия между всеми родами войск. Уже действует и патруль военной полиции. Всё больше и больше люди начинают контактировать с военнослужащими. И всё больше и больше они находят взаимопонимание», – отметил чиновник.

Сальдо подчеркнул, что, несмотря на продолжение боевых действий, херсонские фермеры активно сотрудничают с военными, благодаря чему в этом году ожидается большой урожай.

«Знаете, в чём это видно? Фортификационные сооружения построены прямо по плодородным землям. Но уже фермеры понимают, что это больше им нужно. И поэтому рядом с ними работает сельхозтехника, ведутся весенние работы полным ходом. Как всегда, Херсонская область была, есть и будет житницей. Она даст серьёзное вложение в продовольственную копилку России», – подытожил глава региона.