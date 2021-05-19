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19.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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«Буду обжаловать!»: суд Москвы вынес приговор Платошкину

Гагаринский районный суд Москвы вынес сегодня приговор политологу Николаю Платошкину. Он приговорен к пяти...

Гагаринский районный суд Москвы вынес сегодня приговор политологу Николаю Платошкину.

Он приговорен к пяти годам условно и штрафу 700 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокурор просил для Платошкина шесть лет реального срока. Подсудимый пришел на заседание с сумкой, собранной для отправки в тюрьму. Ранее Платошкин находился под домашним арестом.

Политолог признан виновным в «склонении или ином вовлечении лиц к совершению массовых беспорядков», а также в «публичном распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан».

С марта по июнь 2020 года Платошкин изготовил видео- и аудиоматериалы, в которых заявлял о виновности органов власти в пандемии и неэффективности мер в борьбе со сложившейся ситуацией, а также нарушении конституционных прав граждан. Он выступал за отмену пенсионной реформы и против поправок в Конституцию. Кроме того, Платошкин пытался организовать несанкционированные митинги под видом законных.

После окончания заседания политолог вышел к толпе своих сторонников, стоявших под зданием суда. Они обнимали политолога и скандировали «Победа». Платошкин заявил, что будет обжаловать приговор.


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