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27.09.2021 18:29 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, США
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«Будут новые эпидемии и военные диверсии», – депутат Госдумы предупредил о предстоящих вызовах для России

Запад готовит комплексный удар по России – в ход будет пущено как новое бактериологическое...

Запад готовит комплексный удар по России – в ход будет пущено как новое бактериологическое оружие, так и внутренняя дестабилизация.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федорова, для этого США создали порядка двух сотен биологических лабораторий по всему миру, в том числе в соседних с Россией государствах.

«Готовится второй удар. Отсюда – будет ли вторая эпидемия? Ну, еще первую надо закончить. Ответ – скорее всего, будет. Потому что, если есть лаборатории, значит, лаборатории будут работать. И это ключевой ответ. Пока есть лаборатории, пока в отношении их не принято международное решение, как агрессора, интервента и террориста, – готовится второй этап работы этих двухсот лабораторий.

Россия понимает это, поэтому создала контрбатарейный пояс, Мишустин подписал распоряжение о создании этих лабораторий, комиссий вдоль границ… Но это же понятно, что это слабый ответ. Что сильный ответ – это просто устранить угрозу, вплоть до того, что отбомбиться по ним «Калибрами», чтобы не было этой угрозы. Но так не могут в силу геополитической ситуации.

Соответственно, если американцы запускают второй удар эпидемии, то они это запускают уже для цели смертельного уничтожения российского государства. Он будет сочетаться с ядерной компонентой, сочетаться с украинской угрозой, грузинской войной, с майданом внутри России», – предрекает Федоров.

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