Булавин: Альянс Лондон-Варшава-Киев растворится, как ГУАМ и «Крымская платформа»

Даже если альянс Великобритании, Польши и Украины, о котором говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и будет создан, он будет иметь фейковый характер и ничего не принесет Украине.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» завил политолог Александр Булавин.

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«Украина сейчас готова вступить в любой альянс. Действительно, Украина, которую сегодня якобы поддерживают многие страны, чувствует себя сегодня в одиночестве. И наш президент, и работники его офиса говорят о том, что они хотели бы видеть больше поддержки со стороны Запада.

Наверное, в администрации президента никто не помнит о том, что уже был ГУАМ, и как только было объявлено о возможности создания новой оси Лондон-Варшава-Киев, все ухватились за эту цель. Потому что это еще раз подтверждает «величие и правоту» украинской власти и так далее.

Если посмотреть, что и как поставляет Великобритания Украине сейчас, и как она поддерживает Украину, то понятно, что новый союз, конечно, опять будет фейковым. Как говорят многие эксперты, приезд Джонсона в Киев связан больше не с поддержкой Украины, а с тем, чтобы каким-то образом отвлечь общественное мнение Великобритании от всех этих скандалов, которые возникли вокруг Джонсона.

Сейчас очень много говорят о том, как Джонсон во время локдауна устроил вечеринку. Я бы вспомнил ещё том, что Джонсон лично дал команду вывозить британских собак и кошек во время вывода войск из Афганистана. Это значительно более гадкое и тяжёлое обвинение в адрес премьер-министра Великобритании.

Я думаю, что с заявленным альянсом все будет точно так же, как это было с «Крымской платформой» – через два-три месяца украинскому руководству не удастся сказать ничего путного в отношении того, что именно это принесло Украине», – заключил политолог.