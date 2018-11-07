Бывший депутат Госдумы: украинский бизнес в России более уязвим, чем российский на Украине

07.11.2018, Киев, Игорь Петров

Российский бизнес в основном уже продал свои активы на Украине, в отличие от украинского в России.

Об этом в эфире телеканала UATV Russian заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что является значимыми, большими инвестициями, это три госбанка, которые до сих пор действуют, и ряд достаточно крупных предприятий которые частично продали свои активы формально, часть действительно вышли из бизнеса. Здесь были подразделения всех крупных российских нефтяных компаний. ТНК продали реально, «ЛУКОЙЛ» неочевидно, что до конца продали. Остальное – такая мелочь, что погоды не делает. В этом смысле у Украины больше уязвимостей, чем у России», – сказал он.