Бывший украинский министр рекламирует в Севастополе БДСМ

11.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Писатель Платон Беседен возмущен рекламой садо-мазохистских извращений (БДСМ) на улицах Севастополя. Об этом он написал на своей страничке в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возвращаюсь я в Севастополь – и вижу вот такое дерьмо: бигборд, на котором красуется девица с плёткой и в латексе. Приглашает на ночь БДСМ в Aqua Dance Beach Club. В прошлые разы они, это заведение, эксплуатировали лесбийские мотивы… Почему, спрашивается, мои дочки должны видеть подобное дерьмо?» – написал Беседин.

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Он утверждает, что это не единственная реклама сомнительного характера в городе.

«Вот тебе реклама приватного клуба Body– «Студент Сергей делает это за 7 минут…». В центре города – на самом видном месте – стрип-клуб. Рядом – рассадник борделей и салонов эротического массажа. В клубах девицам подсыпают вещества, чтобы они были сговорчивее. Менты некоторые, ясно дело, крышуют. Власти, похоже, на подобную борделизацию всё равно. Мне стыдно за то, во что превращают мой родной город. Такого мы хотели? Движемся верным курсом – из-города-героя в бордель?» – пишет Беседин.

В комментариях к посту тележурналистка Елена Анисимова написала, что заведение, рекламирующее БДСМ, принадлежит бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

«К Павлу Валентиновичу с вопросами по поводу извращений. Его хозяйство вечерухи эти организует. Он всегда был в курсе всего, что у него происходит», – написала Анисимова.

В 2018 году председатель Городского родительского комитета Севастополя Елена Майко опубликовала в «Фейсбуке» открытое письмо бывшему украинскому чиновнику с призывом убрать с улиц рекламу, пропагандирующую ЛГБТ (сексуальные меньшинства).

БДСМ – психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение.