Царёв: Приход либералов к власти в РФ обернётся кровавой баней
Опыт Украины показал, что самое страшное, когда до власти дорываются те, кто больше всего себя позиционируют как «демократов».
Об этом в эфире канала «Царьград» рассказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«У нас на Украине власть менялась достаточно часто. Когда приходили «демократы» к власти, это был просто караул. Растаптывалось всё – Конституция, законы, принятые правила. Они творили что хотели – сразу же на следующий день. Только что они кричали: «Злочинна влада! Злодейская власть!» – раз, и они у власти. И они начинают творить такое, что просто караул», – отметил он.
«Поэтому, когда я смотрю на условных российских «демократов», которые «за всё хорошее против всего плохого», у меня нет сомнения, что, если они придут к власти, они просто зальют всё кровью», – сказал Царёв.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.