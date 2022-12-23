Царёв: Приход либералов к власти в РФ обернётся кровавой баней

23.12.2022  19:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Опыт Украины показал, что самое страшное, когда до власти дорываются те, кто больше всего себя позиционируют как «демократов».

Об этом в эфире канала «Царьград» рассказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт Украины показал, что самое страшное, когда до власти дорываются те, кто больше всего...

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«У нас на Украине власть менялась достаточно часто. Когда приходили «демократы» к власти, это был просто караул. Растаптывалось всё – Конституция, законы, принятые правила. Они творили что хотели – сразу же на следующий день. Только что они кричали: «Злочинна влада! Злодейская власть!» – раз, и они у власти. И они начинают творить такое, что просто караул», – отметил он.

«Поэтому, когда я смотрю на условных российских «демократов», которые «за всё хорошее против всего плохого», у меня нет сомнения, что, если они придут к власти, они просто зальют всё кровью», – сказал Царёв.

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