11.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Украина
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Чего не случилось на Украине: Окружение Плахотнюка сжигает документы и вывозит семьи за границу

Президент Молдовы Игорь Додон не готов дать гарантии неприкосновенности олигарху, считавшемуся «хозяином Молдовы», Владу Плахотнюку, которого пресса называла бизнес-партнером Петра Порошенко.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала  tv8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Влад Георгиевич выйдет сухим из этой ситуации. Она будет осложняться для него лично и для Демократической партии. Впервые и Запад, и Восток едины в позиции по Молдове», – сказал Додон.

По его информации часть функционеров подконтрольной Плахотнюку Демократической партии уже вывезла свои семьи за рубеж.

«Они в течение дня в силовых структурах сжигали документы., связанные с кражей миллиарда, по прослушкам, которые они вели все эти годы. Но следы остаются. Я хочу сказать тем, кто этим сейчас занимается: не занимайтесь глупостями. Места в самолете Плахотнюка для всех не хватит. И он сам может не успеть», – сказал Додон.

Напомним, что в Молдове произошло обострение политического кризиса после того, как Социалистическая партия Додона объединилась в коалицию с прозападным блоком Acum, чтобы отстранить от власти партию олигарха Плахотнюка.

Подконтрольные миллиардеру суды вынесли решение о незаконности перестановок в правительстве и решений парламента, олигарху продолжает оставаться верной часть силовиков.

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