14.12.2018, Одесса, Михаил Рябов
 
Образование, Общество, Одесса, Украина
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Человек с неприличной фамилией из трёх букв попал в скандал на Украине

Выходец из Вьетнама Нгок Хуй добился в суде Одессы правильного написания своей фамилии в дипломе, выданным местным политиехническим университетом – изначально ответственные работники предпочли исказить данные, указав фамилию иностранного студента как Хиу.

Накануне, 10 декабря, состоялось заседание Киевского районного суда Одессы, который признал наличие высшего образования у жителя Одессы Нгок Хуя по направлению компьютерные науки.

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Об этом сообщает местное издание «Культурометр», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«История с неправильным написанием фамилии студента началась в 2005 году, когда в украинской визе VU NGOC HUY произвели транслитерацию как Ву Нгок Хиу. Затем в 2014 году Нгок получил разрешение на постоянное жительство в Украине с транслитерацией во всех документах как Хуй. Расхождение в написании с дипломом вылилось в проблемы – Нгок не мог защитить кандидатскую диссертацию в Политехе и через суд доказывал наличие высшего образования и корректность написания своей фамилии. Теперь ему должны выдать диплом с правильным вариантом – Ву Нгок Хуй», – пишет издание.

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