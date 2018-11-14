Человека Порошенко и Гройсмана «взяли за яички»

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Бывшему главе Госфискальной службы Украины Мирославу Продану устроили бегство заграницу, потому что является носителем важной информации. При этом, Продан работал не на себя, а на своего «шефа» – премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и в интересах президента Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге заявил журналист, специализирующийся на экономических расследованиях, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, Продана вывезли на территорию Молдовы на старом «Мерседесе», чуть ли не в багажнике автомобиля. Примечательно, что украинские силовики не обратили на это внимания, несмотря на то, что экс-чиновник находился под подозрением НАБУ и должен был явиться на допрос с последующим задержанием.

«Бегство просто очень быстрое и очень поспешное, потому что Продану прислали повестку в НАБУ и должны были задержать по выдвинутым ему обвинениям. Обвинения эти – создание преступного сообщества, незаконное обогащение и легализация денег, полученных преступным путем. Это человек, которого уже взяли за яички, и их нужно было только провернуть, чтобы он пошел на сделку со следствием и сдал Гройсмана. Но не это самое главное. Мирослав Продан – это «кошелек» Гройсмана, это человек, в руках которого ключи от схрона с сотнями миллионов, я не шучу, сотнями миллионов долларов, которые Гройсман, Продан для Порошенко и для себя нап…дили на таможне и в налоговой”, – отметил Дубинский.

“Это бабки на выборы. Это их стрем-чемоданчик, с которым они собираются бежать после окончания своих властных полномочий. И у этого человека ключи к этому схрону. Номера счетов, номера квартир, документы. Бабки же у них наличкой. Вы понимаете, бабки в квартирах в Виннице забиты под потолок, миллионы долларов. И это человек, который знает информацию, где эти бабки хранятся. И поэтому его попадание в руки НАБУ, полицейских, СБУ было настолько опасным, что его вот так вот вывезли. При попустительстве всех правоохранительных органов дали ему уехать, иначе бабки попадали бы под угрозу», – заявил Дубинский.

Ранее влиятельное немецкое издание «Süddeutsche Zeitung» опубликовало расследование, в котором говорилось, что из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро.