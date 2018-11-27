Червоненко обьявил военное положение “победой демократии”

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Вчерашнее введение в 10 областях Украины военного положения, предусматривающего узаконенное право на “отжим” собственности граждан, ограничение гражданских прав и свобод, цензуру в СМИ и запрет массовых акций – это “победа демократии”.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети экс-соратник Виктора Ющенко по первому майдану, бывший министр транспорта и связи Украины, а сегодня – сторонник Юлии Тимошенко Евгений Червоненко, ведущий и частый гость телеканалов “112” и “Newsone”.

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“Сегодня в 19:30 буду на «Пульсе» . Тема понятна-вчерашние События. Украина и Парламент , на удивление-выдержали испытание на Демократию. Это Главное что Мы завоевали! Это Надежда для Украины и нас, ее Граждан!”, – написал он на своей страничке в соцсети.

Ранее тот же Червоненко, как сообщал “ПолитНавигатор”, высказывался в том духе, что пускай власть вводит военное положение и ограничивает права граждан. Главное, чтобы при этом не отменяли выборв, на которых, как рассчитывает Червоненко, победит Юлия Тимошенко.