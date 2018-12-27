Чиновники в вотчине Порошенко “спалились” на топорной работе против Церкви

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Из Винницкой ОГА священникам Винницкой и Тульчинской епархий канонической Украинской Православной Церкви направляются экземпляры протоколов с однотипными заявлениями о переходе членов религиозных общин храмов УПЦ в раскольническую “ПЦУ” ( она же “Церковь Порошенко” – Ред).

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, публикующий на своем сайте копии этих уличающих чиновников Порошенко документов.

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В заранее подготовленных «протоколах», в частности, содержится текст:

«Учитывая религиозные убеждения членов общих (не приходских — ред.) собраний и большинства голосов изменить конфессиональную принадлежность Религиозной организации «Религиозная община ___ (прежнее название) и перейти под каноническое подчинение Винницкой епархии ПЦУ, изменив при этом название на Религиозная организация «Религиозная община ___ ».

Так, по сообщению священника Олега Козака, настоятеля Свято-Михайловского храма Тульчинской епархии УПЦ в селе Серединка, Бершадского района Винницкой области, 26 декабря 2018 года ему через секретаря сельского совета, вручили копии протоколов «о переходе в ПЦУ».

Бумаги были доставлены от имени Игоря Александровича Салецкого, многолетнего руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации.

В Тульчинский епархии возмущены таким «вмешательством местных чиновников во внутреннюю жизнь религиозных общин УПЦ с целью изменения епархиального церковного руководства, а по сути разрушения структур УПЦ» и называют его «антиконституционным».

Это не единственные факты давления на УПЦ. На днях чиновник Винницкой ОГА Андрей Грачев разместил в соцсети Facebook пост, в котором позволил себе оскорбительные высказывания в адрес духовенства и верующих УПЦ, безосновательные обвинения в уголовном преступлении, а также выразил угрозы. Пресс-служба Винницкой епархии выразила надежду, что руководство ведомства даст оценку действиям чиновника.