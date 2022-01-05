Что Россия вправе требовать для помощи властям Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости помощи ОДКБ в подавлении погромов, которые он трактовал как террористическую атаку, осуществленную бандами, прошедшими подготовку за рубежом.

«Эта ночь возможно будет решающей… Сегодня ночью или мятежники получат огромное количество оружия. И тогда с ними уже будет очень трудно справиться. Или силовики начнут расстреливать мятежников», – прогнозирует российский политолог Сергей Марков.

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Что до ввода российских войск, наблюдатели призывают Кремль заранее выдвинуть требования казахским властям.

«Спасать нынешний режим в Казахстане российскими войсками не надо. Если вводить войска, то только на условиях четкого протектората», – считает обозреватель Егор Холмогоров.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что власти Казахстана должны публично отречься от антироссийской линии, прежде чем рассчитывать на помощь русской армии.

«То есть вот все это должны разгребать наши военные? Чтобы что? Чтобы потом снова в Казахстане травили русских за то, что они русские? Чтобы там детям в учебникам писали о том, как страдал казахский народ под пятой царизма и большевиков? Чтобы там дальше переименовывали улицы, города, стирая память о Русском Туркестане? Чтобы дальше звучала вся эта риторика казахских политиков о том, какой важный партнер нам Казахстан на фоне откровенного сближения с Турцией? Или что? Или какие-то прозвучали дополнительные предложения?» – комментирует Холмогоров.

Руководитель холдинга RT Маргарита Симоньян перечисляет конкретные требования, которые следует выдвинуть перед властями Казахстана:

«Конечно, надо помочь. Обязательно надо помочь. Но и некоторые условия надо поставить. 1.Крым — признать. 2.Кириллицу — вернуть. 3.Русский язык — второй государственный, как в Киргизии. 4.Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так. 5.Выгнать антироссийские НКО. 6.Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками», – перечисляет Симоньян.

Украинский политолог-майданщик Юрий Романенко признает, что ситуация в Казахстане может обернуться в пользу России.

«Токаев руками протестующих очистил исполнительную власть от Назарбаева. Клан Назарбаев лишится части бизнеса. Это позволит Токаеву подтянуть молодую часть элиты, чтобы создать свою экосистему власти. Токаев теперь обязан Путину, который подвесил его на крючок, как Лукашенко. Путин показал Центральной Азии, что его гарантии безопасности работают. Потому дряхлеющие режимы ЦА, которые после победы талибов думают куда прислониться, получили четкий сигнал. По факту Россия укрепляет позиции в Казахстане и ЦА, если стрельба быстро закончится. Для Путина важно показать, что ОДКБ работает», – комментирует Романенко.

В то же время, главарь признанного в России экстремистским крымско-татарского Меджлиса Рефат Чубаров в своем блоге поддерживает мятеж, желая победы местным майданщикам.

«Разумеется, я на стороне казахского народа, восставшего против произвола и алчности собственной власти. Тем более что и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, и елбасы (лидер) Нурсултан Назарбаев так и не решились осудить РФ за военное вторжение на территорию Украины и оккупацию Крыма. Искренне желаю казахскому народу как можно быстрее объединиться вокруг новых лидеров, приверженных демократии, и произвести все последующие события мирным ненасильственным способом», – пишет в своем блоге Чубаров.