Чубарову светит девятилетний срок и неминуемая кара

24.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Главарь признанного в России экстремистским меджлиса крымско-татарского народа, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров может быть осужден на девять лет колонии за организацию массовых беспорядков в 2014-м году.

Такой срок потребовал прокурор во время рассмотрения дела Чубарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовное дело в отношении главаря Меджлиса рассматривает Верховный суд Республики Крым с июля 2020-го года. Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков, которые произошли 25-го февраля 2014-го года под зданием Верховного Совета республики.

«Прошу суд признать виновным подсудимого Чубарова в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По частям 1, 2 статьи 280.1 УК РФ на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УК РФ прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Меру пресечения Чубарову оставить прежней – заключение под стражей», – заявила прокурор.

По словам крымского политолога Ивана Мезюхо, срок в девять лет, который грозит Чубарову, вполне обоснован. Несмотря на то, что его судят заочно, это не поможет ему избежать ответственности, что показывает опыт задержанного накануне белорусского оппозиционера, курировавшего массовые беспорядки, Романа Протасевича.

«Девять лет – это справедливое обвинение в отношении Чубарова. Мы, на самом деле, не злорадствуем, не издеваемся над Рефатом Абдурахмановичем. Он выбрал путь экстремизма, и сегодня российское государство осуждает подобную деятельность. Я думаю, что Рефат Абдурахманович сделал свой выбор не в пользу Крыма. Он навсегда закрыл для себя крымскую историю, тем самым показав, что ему не близки ценности большинства жителей Крымского полуострова. Лично для меня непонятно, чем думал Рефат Абдурахманович, когда делал то, что делал – он не сможет посетить свою родину, не поклонится могилам своих предков, которые наверняка есть в Крыму. Он сделал свой выбор не в пользу Крыма, да и крымско-татарского народа, от имени которого он пытается выступать. Я думаю, что, конечно, он не собирается посещать территорию России, потому что понимает, какие последствия для него может иметь подобный визит, но тем не менее, исключать того, что могут сложиться обстоятельства, при которых Рефат Чубаров ответит перед российским правосудием, не стоит. Тем более – мы же видим примеры в 21-м веке, когда некоторые люди думали, что смогут избежать наказания, а получается совсем наоборот. Господин Протасевич, известный белорусский оппозиционер, наверное, также думал, что никогда не попадет в руки белорусского правосудия. А жизнь повернулась совершенно иначе», – заметил Мезюхо.

С ним соглашаются другие крымские коллеги. По мнению политолога Андрея Никифорова, организация массовых беспорядков – это не самое страшное, за что мог получить срок Чубаров: «В данном случае Чубаров будет осужден не за самое страшное, что он в своей жизни натворил. Он, по сути, предал свой народ, поэтому живет с ним по разные стороны государственной границы. Мы видим, что заочное правосудие иногда становится очным, когда разного рода преступники или люди, которые подозреваются в тяжких преступлениях, все-таки, попадают в те страны, где правосудие их преследует. Так что, поживем – увидим, что будет в случае с Чубаровым».

«Если человек нарушил законы Российской Федерации, то он должен привлекаться к ответственности. Если он не привлекается к ответственности – неважно, находится ли он на территории Российской Федерации или за ее пределами, то это порождает чувство безнаказанности и вседозволенности. Поэтому наши прокуратура и судебные органы должны работать так, как они работают, а радоваться этому или нет – мы должны радоваться только тому, что наша страна должна быть правовой державой. Остальное нас уже не сильно волнует. Если наша страна – правовая держава, то и граждане этой страны задумаются, стоит ли им нарушать законы», – добавил политолог Сергей Киселев.