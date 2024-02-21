Европейские страны должны отдать Украине всю артиллерию и бронетехнику, поскольку в будущих войнах это им уже не пригодится.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, БМП и многое другое для следующей войны для Европы уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно всё передавать нам, как это сделала Дания – отдала нам всю до последнего артиллерию, потому что они понимают, что войны будут совсем другие. Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война. Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее – конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи. И вам тогда не придётся думать о Сувалкском коридоре, мы готовы выполнить дело по уничтожению РФ, по одержанию победы», – трещал Данилов.