Данилов клянется, что «заванговал» Украине американские истребители

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Украина получит американские истребители F-16.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – сторонник F-16, и я уже заванговал, что они обязательно у нас будут. Поверьте, будут. Так, как работает президент над этим вопросом, как работают наши дипломатические представители, другие представители, которые занимаются этим вопросом», – сказал чиновник.

«F-16 будут в украинском небе защищать нашу страну, вопрос только времени. Поверьте, освоим очень быстро, и наши асы будут в небе иметь преимущество над российской мразью», – заявил Данилов.