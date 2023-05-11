Данилов клянется, что «заванговал» Украине американские истребители

Анатолий Лапин.  
11.05.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина получит американские истребители F-16.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит американские истребители F-16. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил секретарь Совбеза...

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«Я – сторонник F-16, и я уже заванговал, что они обязательно у нас будут. Поверьте, будут. Так, как работает президент над этим вопросом, как работают наши дипломатические представители, другие представители, которые занимаются этим вопросом», – сказал чиновник.

«F-16 будут в украинском небе защищать нашу страну, вопрос только времени. Поверьте, освоим очень быстро, и наши асы будут в небе иметь преимущество над российской мразью», – заявил Данилов.

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