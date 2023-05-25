Данилов обещает повторные прорывы границы РФ

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Ситуации с прорывом российской границы, как это недавно произошло в Белгородской области, будут повторяться.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это обычная территория, и граждане Российской Федерации имеют право находиться на территории этой страны, если они ставят между собой те или иные вопросы, они имеют право их решать, потому что это относится к гражданам Российской Федерации. Что касается границы – такой, как есть, другой границы в России нет. Причем я более чем уверен, что по всей территории, а у них большая граница, в любой точке мира можно заходить на территорию России, ничего страшного в этом нет, потому это такая себе ситуация – это не в первый и не в последний раз, когда все это происходит… Это будет спонтанно возникать в любой точке России. Более того, я хочу сказать, что им нужно к этому привыкать: сегодня это будет одна область, завтра другая, потом будет третья, четвертая, пятая», – заявил Данилов.

Бывший глава МГБ ДНР, участник СВО Андрей Пинчук в своем блоге при этом подчеркивает, что Украина готовит операции по прорыву российской границы одновременно в нескольких местах.

«В украинских спецслужбах прорабатывается операция по одновременному проведению двух-трех рейдов по модели Белгородского, с последующим нанесением ударов на линии боевого соприкосновения», – считает Пинчук.