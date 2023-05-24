Данилов угрожает повторными прорывами российской границы

Анатолий Лапин.  
24.05.2023 08:59
  (Мск) , Киев
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Волынь, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


События вроде произошедшего прорыва границы с Россией в Белгородской будут повторяться и происходить в других пограничных регионах.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

События вроде произошедшего прорыва границы с Россией в Белгородской будут повторяться и происходить в...

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Данилов списал это на некое «недовольство» россиянами политической ситуацией в стране.

«Брянская, Курская, Воронежская область, другие территории и некоторые края не могут быть в безопасности, с учетом количества российских граждан, которые категорически против того режима, который сложился в последние 23 года на территории России. Конечно, они могут в любой точке Российской Федерации вставать на процессы», – сказал чиновник.

«Более того, я более чем уверен, что это будет постоянно. До нашей победы это будет постоянные и постоянные процессы», – заявил Данилов.

Ранее появилась информация о том, что ликвидированные в Белгородской области боевики были гражданами Украины и служили в ее Вооруженных силах.

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