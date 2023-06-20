Данилов заговорил о наступлении ВСУ… «московскими нарративами»

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Украинское контрнаступление идет по плану. Об этом в эфире телеканала 24 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Данилова, тема наступления, которая, к слову, была раздута украинскими и западными СМИ, породила слишком высокие ожидания от ВСУ.

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«К большому сожалению, с учетом того, что очень много было внимания к этому событию, все ждали контрнаступления, что это события, которые происходят мгновенно, за день, за два, за три, за неделю – имейте в виду, все идет по плану, который был утвержден, который был разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – это знает ограниченный круг лиц, потому еще раз акцентирую – использование словосочетания контрнаступление и ожидание, что за день-два, за неделю все должно закончиться – имейте в виду, что есть тактика и есть стратегия. Мы верим в наши вооруженные силы, верим в то, что наши войска непобедимы, так обязательно будет», – заявил Данилов.

Заявления Данилова вызвали иронию с российской стороны ещё и потому, что нечто подобное озвучивалось год назад из Москвы, несмотря на забуксовавшую изначальную задумку СВО.

«Все идет по плану. Все цели и задачи будут выполнены. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Что-то мне эта фраза напоминает», – пишет первый спикер парламента Новороссии и экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Публицист Александр Вознесенский высмеивает «план» украинского руководства, по которому якобы идет наступление.

«Оказывается, уничтожить кучу натовской техники и угробить кучу солдат было задумано. Так что всё по плану. По крайней мере так Данилов заявляет. Я даже не сомневаюсь, что именно так и задумали, и натовцев наперед предупредили, что их «Леопарды» будут гореть как шины на Майдане. А в Европе заранее одобрили и сказали: «йя, йя, натюрлих, жгите нафик весь этот металолом!», – отмечает Вознесенский.

Отметим, что за две недели наступления ВСУ потеряли порядка 10 тысяч личного состава и сотни единиц бронетехники.