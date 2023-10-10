Делягин: Россия остается колонией Запада

Елена Острякова .  
10.10.2023 18:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия продолжает соблюдать интересы глобальных финансовых спекулянтов, которые хотят ее уничтожить.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от «Справедливой России» экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает соблюдать интересы глобальных финансовых спекулянтов, которые хотят ее уничтожить. Об этом сегодня...

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«Демонстрируя свою независимость от Запада в военной и политической сфере, мы остаемся колонией в сфере экономической. Ведь это не вражеский флаг – колония. Это положение, когда экспортируется сырье, и метрополия оставляет прибыль от его переработки, а покупается часть этого переработанного за бешенные деньги. Колония – это колониальный тип мышления, основанный на низкопоклонстве перед митрополией. Деньги из России выводятся куда? Оффшорки расположены где?

Ущемлять сверхприбыли Запада нанесением ему реального ущерба, например, отменой его интеллектуальных прав или конфискацией брошенного имущества не хочет кто? Да мы с вами и не хотим. Выходит, что это не олигархам, а нам с вами, таким патриотичным, прибыли наших врагов – важнее жизней наших товарищей. Надеюсь, что нет, но где же тогда последние 10 лет очевидные меры экономической политики?», – сказал Делягин.

Он считает, что Россия должна выйти из ВТО, в рамках которой полноценное импортозамещения невозможно, а членство в этой организации является способом закабаления.

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