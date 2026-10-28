Галичина-ТВ: Нам от украинцев нужна не грамотная мова, а по-бандеровски скроенные мозги

Тарас Стрельцов.  
28.10.2026 16:33
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Конфликты на языковой почве чаще происходят не с теми, кто не хочет говорить на «мове», а с теми, кому чужда украинская идентичность.

Об этом в эфире ТВ-Галичина заявила «консультантка» Центра профессионального развития педагогических работников, учительница курсов украинского языка «Стоимо» Ирина Антоняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликты на языковой почве чаще происходят не с теми, кто не хочет говорить на...

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«Что касается реальных конфликтов, то речь идет не только о языке, но и об идентичности. Потому что обычно, если человек рассказывает о том, что украинского языка не существует, а дальше идёт, что Украину создал Ленин и очень много других различных подобных ситуаций. Тут уже речь о том, что это угроза существования государства, и с этим должны работать соответствующие органы.

Что касается идентичности в целом, мы очень часто говорим не только о языке, но и привлекаем историков для того, чтобы они разговаривали с людьми не только о грамотности, о коммуникации, но и о том, в каком контексте развивался украинский язык и в целом государство», – вещала бандеровка.

Она призвала усилить пропаганду о «голодоморах» и т.д.

«Помним о том, как наш враг насаждал свой язык и утверждал его в других странах: через убийства, расстрелы интеллигенции, «голодомор» и многие другие ужасные вещи. Поэтому нам важно знать контекст и знать историю, чтобы понимать, почему язык важен и почему мы должны им общаться, а не только речь о грамотности, о правилах и так далее», – разглагольствовала Антоняк.

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