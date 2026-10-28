«России без Украины будет плохо, а Украине без России – смерть» – иноагент Латынина

Анатолий Лапин.  
28.10.2026 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина на самом деле являлась частью, которая сформировала Россию как империю, при этом, без имперского наследия, которое пытаются вычеркнуть националисты, будущего у страны нет.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина на самом деле являлась частью, которая сформировала Россию как империю, при этом, без...

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«Действительно, соединение Малороссии и Московской Руси — это и есть то, что сделало Россию империей. И действительно, уход Украины, превращение её в этом смысле в анти-Россию наносит России очень большой, серьёзный удар, из-за чего, собственно, и идёт война. Украину это при этом уничтожает полностью.

Потому что это всё равно что вырвать из клетки митохондрию со словами, что её надо деколонизовать и что она должна жить сама по себе. У Украины не набирается генетического и культурного материала для полноценного существования — даже меньше, чем у Шотландии.

В то время как внутри большого российского проекта эти территории действительно поражают нас богатством и разнообразием, гигантским количеством полководцев, начиная от Паскевича, и государственных деятелей, начиная с Безбородко и Разумовского и кончая Хрущёвым, Брежневым, Семичастным, Подгорным и так далее.

И, конечно, — великим богатством литературы, начиная от Булгакова и кончая Ахматовой, Гоголем и другими. Все эти люди формально являются уроженцами современной Украины», – заявила Латынина.

По ее словам, в нынешнем же коде, который пытаются навязать на Украине неонацисты, этих людей нет, значит, страна обречена:

«Все эти люди, которых я перечислила, — с точки зрения того проекта, который сейчас навязывается, с точки зрения той культурной революции, которая проводится благодаря прозападным активистам и наследникамбуквально наследникам — украинских нацистов и украинских националистов, не существуют. Их памятники должны быть снесены, эта история должна быть забыта, всё это должно быть отменено, а все эти люди в лучшем случае объявляются национал-предателями, национал-выродками.

Тогда получается, что у этой огромной территории, которая была бенефициаром экспансии Российской империи и соучастником этой экспансии, в качестве ролевых моделей действительно остаются только нацистские преступники, которые участвовали в уничтожении полутора миллионов евреев на территории Украины. Страна с такой историей нежизнеспособна в качестве единого культурного целого. И ровно это мы и наблюдаем».

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