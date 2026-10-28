В Киеве одёрнули торжествующих свидомых: Сербия останется на своих позициях, только без Вучича
Новые власти Сербии будут учитывать мнение подавляющего большинства сербов, а значит, не будет ни присоединения к антироссийским санкциям, ни продажи Украине оружия, чем втихаря занимался режим Вучича.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Жёстко идти вразрез с доминирующими в Сербии настроениями «Студенческий список» точно не будет. Они уже заявили о том, что не будут продавать оружие Украине. У нас наши щелкопёры пишут противоположное, что теперь, вот, сербское оружие, соответствует натовским стандартам, теперь по полной программе – ни фига, нет.
И не присоединится Сербия к санкциям. Сербия была единственной европейской страной, которая не поддержала санкции в отношении России. Я думаю, в ближайшие год они попытаются сохранить такой баланс, как говорится, быть адекватным общественным настроениям – и в то же время найти взаимопонимание с Брюсселем», – сказал укро-эксперт.
«По сути, будут идти, как говорится, по стопам Вучича, который, похоже, просто сербам надоел. 10 лет, в конце концов, пора и честь знать. Поэтому какого-то кардинального поворота политики Сербии в ближайшее время я не прогнозирую», – добавил Золотарёв.
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