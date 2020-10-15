День упыря. Одесса. Послесловие

15.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В детстве на демонстрациях и парадах я обожала сидеть на плечах у деда. И не только потому, что безопасно и обзор лучше. А потому, что некие упыри — дед ругал их узколобыми пэтэушниками — развлеклись тушением окурков о воздушные шарики, а когда ты, метр с кепкой, идешь в толпе, ткнуть в шар сигаретой гораздо проще. Они лопались, и для ребенка это была настоящая трагедия.

Ведь перед парадом дед всю ночь надувал эти шары через катушку — целую упаковку из киоска «Союзпечать». Разноцветные шары, а не сугубо красные (это ж как надо упороться, чтобы перенести «жовтоблакитие» даже на детские радости). Их скрип, запах талька, огромная, плавающая в воздухе связка, навсегда впечатаны в память — вот это были настоящее праздники!

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Но мир перевернулся, и праздники теперь диктуют как раз те, кто тушил окурки о шарики — мстят за свою ущербность. Все-таки дед был прав — узколобые.

Парадокс в том, что отключи патриоту интернет, и в любую «значущу» для украинской нации дату спроси, «а что сегодня за праздник?», патриот не ответит, будь то День независимости, конституции, голодомора… Они их хоть и навязывают, но не осознают — нет воспоминаний из детства. Нет самого важного в жизни — уверенности в завтрашнем дне, которое наши праздники как раз таки давали с походом. Да, ну и узколобые еще, не забываем.

Над ними даже Мироздание все время прикалывается — у Ющенко день рождения 23 февраля, у Тягнибока — 7 ноября. Правда, у Порошенко все четко по европейским традициям — он 26 сентября родился, во Всемирный день контрацепции.

Однако не будем отступать от темы. Итак, 14 октября Украина отгуляла, с размахом так отметила — ух! — День защитника Украины. Он стал официальным государственным праздником пять лет назад и был приурочен ко дню создания Украинской повстанческой армии (УПА). И далее — сплошной символизм. Как бы националисты эту дату не отмечали, а получается гаденько, выходят какие-то вылазки на скорую руку из схронов; маргинальщина, факельные шествия по ночам. Почему по ночам? Да потому, что днем людям в глаза смотреть стыдно.

Если говорить о семейных торжествах и коллективах на работе, то поднимая бокал за защитников в военной форме или просто за мужчин, не служивших в армии, то люди все равно делают это 23 февраля — в День Советской Армии и Военно-морского флота. Разве что школьников многолетней традиции лишили — мальчикам подарки на 23 февраля, а девочкам — 8 Марта. Ибо за поздравление в феврале учитель будет декоммунизирован прямо на месте, не дожидаясь суда. Ну а девочек уже игнорируют так, для равновесия. Школьные же ярмарки а-ля «Испеки патриоту пирожок» и «Принеси АТОшнику носки» как-то не приживаются. В основном потому, что в такие дни родители массово отбрехиваются от школ в духе «У Коли (Васи, Тани) болит голова» или «Мой ребенок не придет по семейным обстоятельствам».

А лично меня День защитника Украины настиг прямо в подъезде. Выхожу, а навстречу соседка с руганью: «Из «Вестерн Юнион» иду. Хотела перевод от сына получить, а мне говорят «валюты нет». Я им «почему?». «А они «валюты нет, потому что праздник! Вы что не понимаете?!». Никто не понимает! И вот все у них так.

Я уже успела увидеть вывешенный на улице прапор, а из подъезда все неслись соседкины «поздравления»: «Упыри проклятые!».

А вот на базарах был прямо аншлаг — думаете, народонаселение осетрину с икрой на праздничный стол скупало? Нет, просто выходной, и можно крупой с луком запастись на зиму, огурцы, опять таки, упали в цене, и кабачки тоже… «У вас сегодня такой ажиотаж, — говорю продавщице, — несмотря на праздник». «Че-его? — Недоумевает она. — Какой еще праздник?». И этим все сказано.

Но, может, я не все знаю, да и, понятно, одними тропами с патриотами не хожу. Листаю новостные ленты в поисках экзальтации праздника, так сказать. В первую очередь просматривают симпатизирующие нацистам и евромайдану сайты, толерантно выражаясь, по уши упоротые. Один выложил репортаж из центра города: «На Дерибасовской много людей. Одесситы и гости города сидят в кафе и прогуливаются с детьми». Также издание сообщило, что в Горсаду устанавливают памятник Граммофону, а подростки катаются на скейтах и самокатах по Приморскому бульвару. Вот и вся недолгая.

Другой сайт пишет, что поздно вечером, в кромешной темноте «участники «Правого сектора» растянули на перилах моста большой баннер с надписью «Слава захисникам України». После этого активисты спели гимн и зажгли фаеры и дымовые шашки, тем самым привлекая внимание прохожих и автомобилистов… местные жители даже не успели вызвать пожарных». Хотя и хотели. И невдомек местным жителям, что если что-то жгут и орут, то это, блин, праздник! Просто потому, что этого быть не может!

Повторюсь, выше речь шла о ресурсах, транслирующих идеи нацистов.

Кстати, еще из «праздничного» — сейчас стенографируйте — глава областной ячейки Института национальной памяти Сергей Гуцалюк сообщил на своей странице в Фейсбуке, что «Путінський Мордор буде зруйновано!».

Опять ловлю себя на мысли, что дед был прав.

Но как же официальные мероприятия, спросите вы? Где речи чиновников, стоны special guest star в виде ветеранов АТО? Читаем сухую официальную информацию на сайте мэрии: «14 октября отмечается День защитника Украины». Представляете себе такую ремарку 31 декабря или 1 Мая? Конечно, не представляете. Но тут как раз случай, что людям объяснять надо. «Состоялось возложение цветов к Мемориальному камню в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины. В церемонии приняли участие военнослужащие, представители органов власти, общественность».

Общественность — это понятно, тем более я уже писала, что в месте, где патриоты умудрились мемориальный камень впихнуть, испокон веков выгуливают собак — конечно же, в выходной собачники «гуляли» своих питомцев с особым цинизмом — теплынь, на работу не надо. А что до «органов власти», то из узнаваемых не было никого. Есть подозрение, что истово праздновать и надувать щеки погнали начальников ЖЭКов и каких-нибудь предводителей сантехбригад, ведь в их случае актерский талант как раз находится на должном и под стать мероприятию уровне.

Засим мне и добавить нечего. Кроме того, что дед был трижды прав.

Татьяна Геращенко