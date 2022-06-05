Депрессивный район Севастополя обещают застроить и превратить в курорт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Северную сторону Севастополя, считающуюся депрессивной, хотят превратить в большую курортную территорию. Губернатор Михаил Развожаев анонсировал строительство инвестором «комплекса мировогго уровня» и новой набережной в поселке Любимовка к 2025 году. Проект оценивается более чем в 200 млрд рублей.

Рядом с будущей набережной находятся базы «Альбатрос», «Лукоморье», «Горизонт», «Макроусова», и винодельня «Усадьба Перовских», а также одна из точек входа на туристический маршрут Большой Севастопольской тропы. Проект одобрен на Градостроительном совете.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Второй рассмотренный проект хоть и получил одобрение, но нуждается в доработке. Свободные земли совхоза-завода имени Софьи Перовской предлагается отдать под коттеджные поселки «Нижняя Учкуевка» и «Верхняя Учкуевка». Гостиницы, кафе, магазины, жилые дома потребуют инженерной и социальной инфраструктуры, которую городу придется строить за свой счет. Только линия электропередач с подстанцией потребует не менее 200 миллионов рублей, а экономическая отдача от прибрежного поселения весьма скромная.

«У нас уже там хаос, – заявил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. – В районе Любимовки распаевали по 10 соток, сейчас мы еще там получим. Я не говорю о нагрузках на сети – ресурсов там просто нет, это ляжет на город. Я противник такого подхода, чтобы застраивать сельхозземли».

Коттеджи перекроют доступ к морю и подойдут вплотную к общественному парку в Учкуевке. Проект нуждается в доработке и экономическом просчете.

Напомним, что по действующему законодательству виноградопригодные земли не подлежат выводу из сельскохозяйственного оборота. Если земли совхоза им. Софьи Перовской вошли в реестр виноградопригодных земель, изъять их под застройку невозможно.

Ранее под застройку элитными коттеджами часть земель виноградников планировало отдать руководство фирмы «Золотая балка», ссылаясь на то, что по российским нормам обработка плантаций стала невозможна из-за близости жилых домов в Балаклаве.

Однако депутат Роман Кияшко предупреждал, что на «Золотой балке» будет отрабатываться схема застройки оставшихся земель в Севастополе.

«Сейчас разрабатывается в практическом применении одна из схем вывода земель сельхоназначения (других в Севастополе уже не осталось) в частные руки под застройку – это самый выгодный сейчас бизнес. Ни в коем случае не надо было давать разрешение на продажу, казалось бы, небольшого участка – 9 гектаров. Однако это – пилотный проект. Если эта схема у них пройдёт, это будет прецедент, который будут повторять. И земля будет уходить. Возможно, это только начало процесса».