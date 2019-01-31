Депутат от БПП сообщил нехорошие новости

31.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

За два месяца до выборов президента Украины власть решила снять руководителя канала, на котором выходили антикоррупционные расследования.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, входящий во фракцию БПП.

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“Нехорошие новости. Подконтрольный власти наблюдательный совет снял с должности главу Общественного телевидения Зураба Аласанию. Он был гарантом выхода программ антикоррупционных расследований в эфире телеканала, таких как «Схемы» и «Наші Гроші». В прошлом году их пытались лишить эфира под надуманным поводом, но не вышло. И теперь просто сняли неудобного руководителя канала. За два месяца до выборов решили почистить эфир всеукраинского канала от критики власти”, – написал Лещенко.

Отметим, что Лещенко стал депутатом ВР в 2014 году по спискам Блока Петра Порошенко, но затем, не выходя из фракции, превратился в яростного критика действующего президента.