Дилемма: Спасение завода Фирташа или вред экологии Крыма

30.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Завод «Крымский титан» планирует пробурить четыре дополнительных скважины, чтобы в летний период поддерживать уровень воды в озере-кислотонакопителе, в результате пересыхания которого в конце лета произошло ЧП. Сейчас уровень содержимого в кислотонакопителе составляет 1 метр 33 сантиметра.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для недопущения падения уровня воды в кислотонакопителе предприятием проводятся работы по бурению скважин на средне-миоценовый водоносный горизонт. Таким образом, предприятие планирует дополнительно пробурить еще четыре скважины и поддерживать уровень в кислотонакопителе в летний период, исключающий образование пустошей и повышение концентрации серной кислоты», – сказал Нараев.

По данным министра, по состоянию на 26 ноября в кислотонакопитель уже закачали 4,3 млн кубометров воды.

Как ранее передавал «ПолитНавигатор», заместитель министра природных ресурсов РФ Евгений Киселев заявил, что министерство обязало завод «Крымский титан» бурить до миоценового слоя, чтобы иметь возможность обеспечить питьевой водой население Армянска.

Практика массового бурения скважин в северном Крыму существовала в советское время до строительства Северо-Крымского канала и привела к опасным для экологии полуострова результатам.

Об этом в интервью газете «Крымская правда» рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, бывший главный агроном колхоза им. В. И. Ленина Раздольненского района Анатолий Репецкий.

«В памяти людей старшего поколения хранится блистательнейший взлёт наших знаменитых колхозов: «Дружбы народов» и «России» Красно­гвардейского района. Случился он благодаря малому орошению; каждый колхоз пробурил до сотни артезианских скважин и построил на этом мощную экономику. Вслед за ними их увлекательному примеру последовали многие другие хозяйства. В результате во многих сёлах в подземных скважинах исчезла питьевая вода, в других произошло её засоление, и их пришлось закрыть. После этого был запрещён такой полив, тем более, что пришёл канал, который снял проблемы», – рассказал Репецкий.

Напомним, что 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан».

Позже выяснилось, что из-за перекрытия Украиной подачи воды из Днепра в Крым отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.