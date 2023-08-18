Директор ЗАЭС: Действия Украины непрогнозируемы. Станцию могут стереть с лица земли

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Запорожская атомная станция – первый в мире объект оказавшийся в зоне боевых действий и подвергшийся обстрелам, но ее персонал справляется с нынешними вызовами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, в украинский период занимавший должность главного инженера.

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«Для всех аварий, описанных в проекте ЗАЭС, разработаны сценарии действия персонала. Сотрудники проходят постоянное обучение и тренировки. Естественно, никто не писал сценариев для ситуаций боевых действий на территории станции и вокруг нее. Никто не мог предположить, что такое может случиться. ЗАЭС — первая в мире станция, которая оказалась в зоне ведения военных действий. Но с особой гордостью могу сказать, что персонал справился со всеми вызовами, которые нам бросала судьба», – сказал Черничук в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что станция находится в безопасном состоянии и не несет угрозы окружающей территории и населению.

«Но самые страшные и нестрашные сценарии тяжело прогнозировать: нельзя предугадать действия противника. Напомню, что прецеденты обстрелов как гражданской инфраструктуры, так и вспомогательных объектов станции были. Исключать подобного нельзя», – предупредил директор ЗАЭС.

При этом он говорит, что повторение Чернобыльской аварии здесь маловероятно.

«Типы реакторов на ЗАЭС — ВВЭР-1000 — на порядок более безопасны, чем реакторы чернобыльского типа. Наши реакторы значительно более безопасны, чем реакторы, которые стояли на японской АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария. Более того, энергоблоки ЗАЭС не генерируют электроэнергию, что тоже играет в данном контексте положительную роль. На холодном реакторе гораздо больше шансов предотвратить ситуации, которые могут перейти в необратимые стадии. В Чернобыле после взрыва энергоблока поднялось облако газов и пыли, которое распространялось в атмосферу и доходило до Северной и Южной Европы. Здесь, скорее всего, такого не произойдет. Но если задаться целью просто стереть станцию с лица земли, то в таком случае, конечно, последствия могут быть достаточно серьезные», – убежден Черничук.

По его словам, на ЗАЭС топливо, реактор и все оборудование первого контура находятся в герметичной оболочке (контейнменте).

«По сути, это железобетонный достаточно толстый цилиндр с рядом технических мер по усилению его прочности. При проектировании учитывались различные ситуации воздействия на энергоблоки, в том числе и прямое падение самолета определенного типа. Шла речь об этом, но не более того», – резюмировал директор станции.