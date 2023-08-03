Диверсии не помогут в войне против России – Карасев

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Устраиваемые украинскими агентами диверсии на территории России не имеют экономического или политического смысла и направлены исключительно на внутриполитические вопросы.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Владимир Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу диверсионной работы – да, если у вас нет ощутимых успехов на линии фронта, значит, надо менять театр военных действий. А диверсии – это тоже смена театра военных действий.

Но у меня такое вызывает сомнения, потому что похоже на Палестину и Израиль. Мы как Палестина, а Россия как Израиль действует. А мы ж хотели вроде как израилизацию страны, а не палестинизацию. Они ж на коленке делают ракеты, запускают по Израилю, а тот самолётами отвечает», – сказал Карасев.

Политолог подчеркнул, что диверсионная работа Киева не имеет никакого военного или экономического смысла – она направлена исключительно на оболванивание украинцев.

«Диверсионная работа имеем смысл, когда война идёт в долгую, и когда у вас экономика войны не проседает. Диверсионная работа – это не самоцель, чтобы показать в телевизоре, прокричать на этой, проговорить, говорить об этом, и пускать в телемарафон. Чтобы отвлекать внимание от более серьёзных и неприятный событий на линии фронта. Вопрос же в чём – рано или поздно Россия предотвратит эту диверсионную работу. Но за это время они увеличат производство «Ланцетов», «Краснополь». А мы что увеличим? Диверсия это тогда партизанская война, когда вы бьёте по тылам, по логистике, отвлекаете внимание. Но в это время и вы производите танки, беспилотники, снаряды. У нас это есть?» – подытожил Карасев.