Диверсии не помогут в войне против России – Карасев

Вадим Москаленко.  
03.08.2023 09:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Устраиваемые украинскими агентами диверсии на территории России не имеют экономического или политического смысла и направлены исключительно на внутриполитические вопросы.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Владимир Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устраиваемые украинскими агентами диверсии на территории России не имеют экономического или политического смысла и...

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«По поводу диверсионной работы – да, если у вас нет ощутимых успехов на линии фронта, значит, надо менять театр военных действий. А диверсии – это тоже смена театра военных действий.

Но у меня такое вызывает сомнения, потому что похоже на Палестину и Израиль. Мы как Палестина, а Россия как Израиль действует. А мы ж хотели вроде как израилизацию страны, а не палестинизацию. Они ж на коленке делают ракеты, запускают по Израилю, а тот самолётами отвечает», – сказал Карасев.

Политолог подчеркнул, что диверсионная работа Киева не имеет никакого военного или экономического смысла – она направлена исключительно на оболванивание украинцев.

«Диверсионная работа имеем смысл, когда война идёт в долгую, и когда у вас экономика войны не проседает. Диверсионная работа – это не самоцель, чтобы показать в телевизоре, прокричать на этой, проговорить, говорить об этом, и пускать в телемарафон. Чтобы отвлекать внимание от более серьёзных и неприятный событий на линии фронта.

Вопрос же в чём – рано или поздно Россия предотвратит эту диверсионную работу. Но за это время они увеличат производство «Ланцетов», «Краснополь». А мы что увеличим?

Диверсия это тогда партизанская война, когда вы бьёте по тылам, по логистике, отвлекаете внимание. Но в это время и вы производите танки, беспилотники, снаряды. У нас это есть?» – подытожил Карасев.

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