«Добро пожаловать в ад»: Гончаренко обратился к русским солдатам

В Верховной раде Украины пригрозили гибелью российским солдатам в случае захода на территорию «незалежной».

С соответствующей речью выступил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратиться к российским солдатам – вас тут ничего не ждет. Вас не ждут тут ни жители Краматорска, ни Мариуполя, Харькова, Одессы, Киева с цветами в руках. Мы вас ждем с «Джавеллинами» и с оружием в руках. И если вы сюда зайдете, мы отсюда уже никуда не выйдете. Это мы вам обещаем. Добро пожаловать в ад! Это мы вам можем сказать. И вы тут умрете, умрете, как паршивые псы, если зайдете в наше государство», – заявил Гончаренко.

Напомним, во время Крымской весны в 2014 году Гончаренко уже пытался угрожать крымчанам, посетив полуостров в разгар событий. За это ополченец Армен Мартоян, более известный под прозвищем Самвел, нанес ему несколько оплеух, свалив Гончаренко с ног.

Сегодня Мартоян является депутатом Госсовета республики, а на днях заявил, что несколько тысяч бойцов народного ополчения Крыма готовы отправиться на Донбасс для поддержки республик.