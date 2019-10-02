02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Донбасс не верит Украине и отказывается разоружаться

Вчерашнее подписание сторонами на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», определяющей механизм предоставления Донбассу особого статуса, не означает немедленной интеграции ЛДНР в Украину.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей республик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула Штайнмайера» означает лишь одно — особый статус для Донбасса и механизм его формирования. Для этого нужно изменить Конституцию Украины, принять специальные законы, которые позволят провести выборы. Необходимо не только утвердить целый ряд актов, но и отменить уже принятые, но противоречащие Минским соглашениям», – сказал изданию министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

По его словам, все тексты новых документов должны быть согласованы с представителями Донбасса в контактной группе.

В свою очередь замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о невозможности проведения выборов «под пулеметами», ничего не сказал о том, что разоружение должно быть согласовано с Донецком и Луганском.

«Заявления – одно, дела – другое. Есть сдержанный оптимизм, процесс урегулирования запущен. Но в скором времени, а именно [в день намеченного отвода войск] 7 октября – мы поймем, будет ли Украина делать что-то на практике. Донбасс к этому готов. А ОБСЕ будет следить за процессом и вновь увидит, что мы со своей стороны всецело выполняем всё, под чем подписались», – сказал представитель ДНР.

Он также добавил, что речи о скорой интеграции в Украину пока не идет, а также подчеркнул, что Донбасс имеет право на собственную народную милицию.

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