Миссия ОБСЕ отказалась осмотреть раненых украинской армией детей в ДНР

04.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

Наблюдатели миссии ОБСЕ под надуманным предлогом отказались прибыть в больницу, чтобы осмотреть раненых в результате обстрела украинской армией детей из поселка Александровка в ДНР.

Об этом говорится в заявлении МИД ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой вопрос вызывает позиция СММ ОБСЕ, представители которых были приглашены к осмотру пострадавших детей и места происшествия. Однако, они отказались от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности, тем самым проигнорировав свою непосредственную миссию по фиксации всех без исключений фактов нарушений режима прекращения огня», – сообщила глава МИД Наталья Никонорова.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил возмущение позицией представителей миссии ОБСЕ.

«Даже подавляя негодование, которое в таких ситуациях абсолютно обоснованно, со всей ответственностью заявляем, что этот беспредел украинских вооруженных формирований не может длиться вечно!

У нас возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации, как ОБСЕ, которая демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина?» – возмущен Пушилин.

Он уточнил подробности трагедии.

«Украинские боевики открыли целенаправленный огонь по поселку Александровка, расположенному вблизи к линии разграничения. В течение 15 минут по домам мирных жителей было выпущено 30 снарядов из БМП-2. В результате четверо мирных граждан получили ранения различной степени тяжести, среди них – трое детей 2013 и 2010 годов рождения. Также ранение получил мужчина 1965 года рождения.

Раненые были доставлены в Донецк, где им была предоставлена медицинская помощь, на данный момент их состояние удовлетворительное», – рассказал Пушилин.