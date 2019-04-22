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22.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс рад уходу Порошенко, но не забыл Зеленскому «мразей» в свой адрес

Донбасс никогда не был очарован комиком Владимиром Зеленским, победившего на выборах президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в ходе конференции заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые данные экзитполов, конечно же, нас радуют. Радуют в том смысле, что уходит кровавый президент. Уходит человек, который не выполнил свои обещания, который продолжал ведение гражданской войны, внутреннего вооружённого конфликта и при котором армия использовалась против своих граждан – естественно, радует, что этот человек уходит.

Когда речь идёт о том, можно ли разочароваться в политике Зеленского, то можно разочароваться тогда, когда ты был очарован. Донбасс Зеленским не очарован. Зеленский неоднократно высказывал свою позицию о «мразях», о «сепарах» и так далее, то есть, риторика крайне негативная, поэтому и отношение к перспективам действий Зеленского очень настороженное. Естественно, мы ждём от нового лица новых действий, но никакого очарования, какого-то серьёзного отношения к нему нет», – заявил Мирошник.

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